Nabilla a bien frappé Passe-partout : elle l'avoue, Thomas évoque un "trouble du comportement"

Samedi 17 juillet 2021, les téléspectateurs de France 2 ont passé une soirée exceptionnelle. Pour la première fois, Nabilla a participé à Fort Boyard avec son mari Thomas Vergara, son agent Magali Berdah, l'acteur d'Ici tout commence Terrence Telle et les humoristes Eric et Quentin. Tous se sont battus au profit de l'association 100MURS (qui vient en aide aux jeunes en rupture familiale ou décrochage scolaire et aux personnes détenues pour prévenir les récidives). Et une séquence n'a pas manqué de faire beaucoup réagir le public. Lundi 19 juillet, la maman de Milann (1 an) s'est exprimée sur le sujet pour la première fois.

La belle brune de 29 ans se souviendra de sa participation à l'émission présentée par Olivier Minne pendant un bon moment. Outre sa crise de panique lors du double saut de l'ange avec Thomas, Nabilla a dû affronter sa peur des insectes en rentrant sa tête dans un tube rempli de bêtes, parmi lesquels des cafards. Mais elle n'a pu aller au bout de l'épreuve tant son angoisse était grande. Elle est donc sortie en trombe pour rejoindre ses camarades mais, mauvaise surprise, une blatte se trouvait sur la manche de son pull. Terrorisée et encore tremblante, elle a tout fait pour l'enlever et a manqué de faire tomber Passe-Partout sur son passage et de le gifler.

Cette séquence a beaucoup fait réagir les internautes, mais aussi Thomas Vergara qui s'amuse à la taquiner sur le sujet depuis la diffusion. "Il n'arrête pas de me charrier parce qu'il dit que j'ai voulu frapper Passe-Partout", a donc confié Nabilla lundi sur Snapchat. Amusé, le beau brun a expliqué que son épouse avait des "troubles du comportement", parce que ce n'était pas normal de réagir ainsi. La candidate a donc souhaité se justifier : "J'avais une énorme blatte sur mon t-shirt. J'ai une phobie des cafards. J'ai voulu l'enlever du bras. Arrête de m'embêter avec cette histoire. Ca fait trois jours que tu dis que j'ai failli frapper Passe-Partout."

Thomas Vergara a persisté et signé, sa belle a bien tapé André Bouchet (de son vrai nom), une "réaction inappropriée'. "Pas du tout, sans faire exprès je lui ai mis un petit coup", a conclu Nabilla. Pour avoir le fin mot de l'histoire, le papa de Milann a tenté de joindre le principal intéressé par téléphone, en vain.