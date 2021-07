Nabilla manque de gifler Passe-Partout dans Fort Boyard : la vidéo déjà culte !

S'il y en a un qui se souviendra longtemps de la venue de Nabilla à Fort Boyard, c'est bien lui ! Invitée dans l'émission fétiche de France 2 le 17 juillet 2021, la femme de Thomas Vergara a bien failli mettre une mandale au pauvre Passe-Partout. S'agit-il d'une brouille entre l'acolyte de Passe-Temps et l'ancienne candidate de télé-réalité ? Pas du tout. La maman de Milann (1 an et demi) a simplement été effrayée par un énorme cafard qui avait trouvé refuge sur son bras après l'épreuve de La cabine téléphonique.

Aaahhh !

Après des minutes interminables à être enfermée dans une cabine remplie de mouches et tentant de répondre à l'énigme du Père Fouras, la jeune femme n'a pu garder son calme lorsque d'impressionnants cafards ont été jetés sur elle. "Aaahhh, au secours monsieur !" a-t-elle crié avant de s'enfuir de la pièce. "Je ne peux pas, je suis désolée, je ne peux pas. Il y a un cafard dans mon oeil" ajoute-t-elle, tout en sautillant un peu partout pour tenter d'éjecter les éventuels insectes récalcitrants qui pourraient se trouver sur elle. "ll n'y a pas de cafard dans l'oeil, c'est impossible" rassure Olivier Minne, qui tente tant bien que mal d'apaiser la belle brune.

Alors qu'elle pensait être sortie d'affaire, l'ancienne candidate des Anges de la téléréalité découvre quelques instants plus tard un (gigantesque) cafard se baladant tranquillement sur son avant-bras. Il n'en fallait pas plus pour que Nabilla ne recommence à s'agiter frénétiquement, manquant au passage de mettre une énorme beigne à Passe-Partout (joué par l'acteur André Bouchet). Heureusement, l'acolyte de Passe-Muraille a de bons réflexes et a su protéger son visage de l'attaque inopinée de Nabilla. Une séquence qui deviendra vite culte dans les annales de Fort Boyard !