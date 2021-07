Nabilla : "Je ne veux pas me marier", vidéo d'elle paniquée avant son mariage avec Thomas

Evènement sur France 2, le 17 juillet 2021. Pour la première fois, Nabilla participe à Fort Boyard. Avec son mari Thomas Vergara, son agent Magali Berdah, l'acteur d'Ici tout commence Terrence Telle et les humoristes Eric et Quentin, elle s'est battue pour l'association 100MURS (qui vient en aide aux jeunes en rupture familiale ou décrochage scolaire et aux personnes détenues pour prévenir les récidives). Et on peut dire qu'elle se souviendra longtemps de son passage dans l'émission présentée par Olivier Minne.

C'est une épreuve de taille que la maman de Milann (1 an et demi) a affrontée lors du tournage. Avec Thomas, ils devaient faire un double saut de l'ange. Mais c'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire pour la sublime brune de 29 ans. Prise de panique, elle a lancé à son mari : "Je veux descendre. Je ne veux pas. Ne me stresse pas je te jure. Je veux rentrer chez moi." Son époux a bien tenté de la motiver en disant qu'elle ne craignait rien, mais rien n'y a fait. Nabilla n'a pu retenir ses larmes en expliquant qu'elle ne voulait pas mourir.

Voyant que les encouragements de Thomas ne changeaient rien, Magali Berdah a tenté sa chance en lui expliquant : "Vous allez vous en souvenir toute votre vie, juste avant le mariage." Ce à quoi Nabilla a répondu : "Je ne veux pas me marier." Une déclaration qui a fait rire Thomas. Et quand on lui a dit que son fils allait la regarder à la télévision, elle a fait comme si elle n'avait pas de fils. Reste à savoir si elle a finalement sauté.

Nabilla a également perdu son calme lors d'une autre épreuve. Elle a dû rentrer sa tête dans un tube rempli de mouches. Une fois de plus, elle a pleuré et n'a pu s'empêcher de crier comme en témoigne un extrait dévoilé sur le compte Twitter officiel de France 2.