Nabilla blessée dans Fort Boyard : "Trois points de suture" et un passage obligé à l'hôpital

Lundi 24 mai 2021, Nabilla a participé avec son amoureux Thomas Vergara et l'agent des stars de télé-réalité et autres influenceurs Magali Berdah à Fort Boyard. Une grande première pour la maman de Milann (1 an et demi) qui quitte La Rochelle, où elle a tourné l'émission de France 2, des souvenirs plein la tête... et avec des séquelles physiques, également. Ce mercredi 26 mai 2021, sur Snapchat, la jolie brune de 29 ans raconte.

C'est dans le train direction Paris que Nabilla fait une révélation de taille sur sa participation à Fort Boyard. Installée sur son siège, les yeux fermés et la main sur son visage, la jeune femme explique son pansement à l'auriculaire. "On rentre enfin. Trois points de suture pour mon ongle retourné. Mais des souvenirs et du dépassement de soi... Très fière pour l'association. Fort Boyard", écrit-elle.

Dans la foulée, Thomas Vergara donne également des nouvelles, toujours sur Snapchat. "Bon voilà, ça y est, on est enfin rentré à Paris", lance-t-il. Et son épouse de raconter sa mésaventure de vive voix à leurs fidèles followers : "En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que mon doigt s'est rouvert. J'ai saigné dans le lit et tout ça. On a décidé d'aller à l'hôpital et j'ai fait un petit point. Je me suis arraché l'ongle. Il s'est fissuré et arraché, j'en ai perdu plein."

Un Fort Boyard "intense" pour Nabilla, quatre ans après avoir été recalée

De son côté, l'ancien candidat de télé-réalité révélé dans Secret Story 6 en 2012 indique que sa belle "saignait beaucoup" et que désormais "ça va beaucoup mieux". "Fort Boyard, c'était intense et incroyable. On était lessivés, K.O, on a fini super tard. Aujourd'hui on s'est reposé un petit peu. On est super content d'être rentrés, on va retrouver Mimi", conclut-il, impatient de câliner son adorable fils.

Cette première dans Fort Boyard n'a pas été de tout repos. Le trio a dû faire avec une tempête en plein tournage, l'accident d'ongle de Nabilla et d'autres événements "insurmontables" comme elle l'annonçait elle-même sur Instagram. Mais elle en est fière de cette participation, car elle en rêve depuis bien des années.

En 2017, l'ancienne starlette de télé-réalité devait intégrer le casting mais Caroline Got, directrice exécutive de France 2, avait refusé sa venue, alors même qu'Adventure Line Productions avait fait signé tous les documents nécessaires à la jeune femme. "J'aurais adoré faire Fort Boyard", avait-elle écrit sur Twitter à l'époque, invitant Caroline Got à déjeuner "sans rancune".