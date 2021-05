Nabilla à bout : tempête, évènements "insurmontables"... un tournage de Fort Boyard mouvementé

C'est une sacrée nouvelle aventure qu'a vécue Nabilla Benattia. Lundi 24 mai, la maman de Milann (1 an) s'est rendue à la Rochelle avec son époux Thomas Vergara et son agent Magali Berdah afin de tourner Fort Boyard le lendemain. Elle n'a pas manqué de partager quelques moments avec ses fans, sur les réseaux sociaux.

Comme à son habitude, Nabilla Benattia n'est pas passée inaperçue. A l'instar de Jean Castex, qui a inauguré la réouverture du train de nuit Paris-Nice le 20 mai en jouant les agents de la SNCF, la belle brune de 29 ans a adressé un message aux voyageurs de son train... à sa façon. "Allô ! Non mais allô ! T'es un voyageur et tu n'as pas de titre de transport, c'est comme si je te dis que t'es un train et tu n'as pas de roues ! Non mais allô quoi !", a-t-elle tout d'abord lancé. Puis, elle a poursuivi avec humour : "Avant de descendre, assurez-vous d'avoir toutes vos affaires personnelles et de ne pas laisser votre masque par terre. Mettez vos masques sur la tête, vos mouchoirs usagés dans la place et votre corps dans la poubelle ! Bonne journée."