Nabilla traumatisée : "On ne retournera jamais vivre en France"

Nabilla Vergara ne s'est pas remise du terrible choc causé par le cambriolage, qui s'est déroulé le jour de son mariage. Le 7 juillet, au château de Chantilly, la jolie brune et son amoureux Thomas Vergara se disaient "oui" pour la deuxième fois lors d'une somptueuse cérémonie. Malheureusement, leur conte de fée s'est transformé en cauchemar lorsque un ou des voleurs ont pénétré dans leur chambre d'hôtel et dérobé pour 150 000 euros de biens dont leurs cadeaux.

Sur Snapchat, l'ancienne candidate de télé-réalité est revenue sur ce jour terrible. "J'ai plein de personnes qui me demandent ce qu'il en est du cambriolage, je préfère vous répondre clairement : on veut oublier", attaque d'emblée Nabilla. "Cela a été un traumatisme, c'était le jour de notre mariage, on a pas envie de garder en tête le fait que des personnes soient venues nous voler chez nous, avec notre petit garçon qui dormait à coté la porte ouverte, vu que c'était des chambres communicantes", raconte la maman de Milann (1 an et demi).

"J'aurais préféré être dans la pièce plutôt que mon fils", lance-t-elle, apparemment abattue par cette triste journée qui aurait pu mal finir pour son garçon. Côté judiciaire, celle qui partage sa vie avec Thomas Vergara avoue qu'il n'y a "pas d'avancée" à ce niveau. "On laisse la police faire son travail, on respecte et on a pas à se mêler de leur boulot. Pour moi, la France reste un pays qui n'est pas sécurisé", confie celle qui habite aux Emirats Arabes Unis avec sa petite famille.