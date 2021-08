Nabilla à nouveau malade et sous aérosol respiratoire : "J'ai appelé les médecins..."

"J'ai eu le pieds-mains-bouche ensuite un refroidissement et maintenant cette bronchite. Je pense que je n'ai pas été malade pendant très longtemps et là, ça s'enchaine", résume-t-elle avant de passer à autre chose. En effet, au début du mois d'août, la belle brune a été infectée par son fils Milann ! Toujours sur Snapchat, elle disait se sentir courbaturée et fiévreuse et avait remarqué l'apparition de boutons et de plaques rouges sur tout son corps.

Son mari Thomas Vergara a également été touché par la maladie infantile. Le jeune couple ignorait l'existence de cette infection avant de tomber gravement malade. "J'ai plein de petits boutons sur le corps, j'ai de la fièvre, j'ai des courbatures... Je sais maintenant ce que j'ai ! Depuis deux jours, j'ai des plaques sur le nez. Je suis un peu dégoûtée de l'avoir attrapée. J'ai mal à la gorge... c'est vraiment tout en même temps. Je ne savais même pas que ça existait !", confiait Nabilla Vergara, qui avait souffert durant une semaine à l'époque. Espérons qu'elle se remette vite de sa bronchite !