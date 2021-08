Nabilla taclée après une sortie décriée en famille : agacée, elle répond à Hugo Clément !

Décidément, Nabilla Vergara n'en termine pas de scandaliser les internautes... La jeune femme de 29 ans s'est cette fois-ci attirée les foudres du clivant journaliste Hugo Clément. Celui qui est un fervent activiste de causes qui lui tiennent à coeur a partagé un message peu élogieux concernant l'ancienne candidate de télé-réalité.



En grand défenseur de la cause animale et écologique, Hugo Clément a ainsi fortement critiqué l'excursion que Nabilla et son mari Thomas Vergara ont entrepris avec leur fils Milann (1 an et demi), dans un parc aquatique turc. Dans la story Instagram de son compte, le journaliste écrit : "6 millions d'abonnés et ça fait la promo de l'enfermement des dauphins. Enfermés dans des piscines pendant de longues années, ils souffrent." Un tacle bien senti pour reprocher à la jolie brune de participer à un business décrié mettant en scène des animaux à la disposition du public...

Sur le même réseau social, la fondatrice de Nabilla Beauty avait partagé un cliché de leur rencontre avec le cétacé. "Aujourd'hui, on a rencontré Loulou le dauphin", a-t-elle légendé. Détail important : elle a désactivé les commentaires sous cette photo, afin d'éviter, très certainement, les jugements des internautes. Mais cela n'a pas été assez pour s'éviter une nouvelle polémique !