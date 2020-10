Hugo Clément, la polémique du zoo : Manon Marsault contre-attaque, procès en vue

En visitant le zoo Al Buqaish à Dubaï, Manon Marsault et Julien Tanti ont déclenché une vive polémique. Leur fils Tiago (2 ans) y promenait un singe en laisse, ils ont caressé un crocodile dont la gueule était littéralement scotchée et donné des biscuits à un ours en cage... Des images partagées sur les réseaux sociaux et qui ont profondément heurté une partie de la Toile, à commencer par Hugo Clément, journaliste et fervent défenseur de la cause animale. Après avoir poussé un coup de gueule, l'amoureux d'Alexandra Rosenfeld a reçu une mise en demeure de l'avocat de Magali Berdah – qu'il avait citée – et Shauna Events – agence qui représente entre autres Manon et Julien !

"Je vous demande, instamment, de retirer toutes publications concernant les faits où vous associez ma cliente et de publier clairement un démenti tout au moins en ce qui concerne l'agence SHAUNA EVENTS. À défaut, je considérerai que vous avez volontairement et délibérément décidé de mettre en cause la probité, et l'honneur de ma cliente et serais dès lors contrainte d'en tirer les conséquences de droit", peut-on lire sur le courrier adressé à Hugo Clément et partagé sur Instagram. Plus encore, l'avocate indique que, sans réponse du journaliste dans un délai de 24 heures, elle "mettra en place les voies de droit" à sa disposition.