Manon et Julien Tanti : leur premier anniversaire de mariage gâché par Tiago

Il y a un an, Manon Marsault et Julien Tanti vivaient l'un des plus beaux jours de leur vie. Le 4 mai 2019, les amoureux se disaient "oui" devant leurs familles et leurs amis à Marseille - mais aussi devant les téléspectateurs une fois la diffusion de leur mariage sur W9. C'est donc sans surprise que la belle brune de 31 ans a revécu cet heureux événement avec émotion à l'occasion de son premier anniversaire.

Sur Snapchat, c'est pleine de nostalgie que la candidate des Marseillais a partagé tous ses souvenirs de son union avec l'homme de sa vie. Entre photos du jour J et révélations improbables, Manon Marsault a levé le voile sur les coulisses du mariage. "Rien qu'en voyant les images, j'ai envie de pleurer", confie-t-elle, très sentimentale.

Pour couronner le tout, Julien Tanti lui avait concocté une petite surprise le soir-même : un magnifique dîner romantique. Le célèbre fraté n'a rien laissé au hasard, de la décoration au menu. Et c'est peu dire que sa moitié a été gâtée ! Du moins, un court moment... En effet, leur soirée a été soudainement perturbée par l'arrivée de Tiago. Le petit garçon de 1 an et demi, ne pouvant rester éloigné de ses parents, s'est délibérément invité à leur rendez-vous. "Je suis trop contente, c'était une petite surprise très sympathique avec mon mari. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un dîner en tête à tête. Enfin, ça a duré le temps de l'entrée. Ensuite, notre fils nous a rejoints, il voulait être avec nous. Petite anecdote : il a vomi !", a relaté sa maman au cours de la soirée.

Et de poursuivre : "C'est les aléas de la vie, c'est la famille, c'est comme ça. Du coup, je l'ai nettoyé et on a mangé. On s'en souviendra de ces un an de mariage. Il n'a pas vraiment été malade, mais je pense qu'il a tellement pleuré pour venir avec nous qu'il a vomi. Et il en a mis partout sur la chemise de son papa. Et comme si ça ne suffisait pas, au lieu de rester sagement avec papa et maman, il a voulu éteindre toutes les bougies de la décoration. C'est sympa, les soirées avec toi !" Malgré ce petit imprévu, Manon Marsault ne pourrait pas être plus heureuse. "Pour moi, c'était vraiment un moment parfait, je n'aurais pas pu rêver mieux", conclut-elle, sur un petit nuage. On attend avec impatience leur second anniversaire de mariage qu'elle fêtera cette fois avec deux enfants...