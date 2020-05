Manon Marsault enceinte et attristée : "Je culpabilise..."

On peut dire que Manon Marsault est une femme connectée. Chaque jour, la candidate emblématique des Marseillais (W9) se confie sur ses joies, mais aussi ses peines auprès de ses abonnés. Et le 30 avril 2020, c'est sa deuxième grossesse que la femme de Julien Tanti a évoquée.

La jeune femme de 31 ans est enceinte de quatre mois et attend une petite fille que Julien et elle vont prénommer Angelina. Mais Manon Marsault a l'impression de moins profiter de cette grossesse comme elle l'a expliqué : "Je culpabilise un peu. Tiago [son fils âgé d'un an et demi, NDLR], je passais mon temps à mettre ma main sur mon ventre, à penser que j'étais enceinte, je ne pensais qu'à lui. Je n'avais que mon fils en tête. J'avais le temps surtout. Je prenais soin de moi, je me reposais. Mais pour la deuxième grossesse, c'est différent. Je culpabilise un peu parce que je pense moins à ma fille que je pensais à Tiago."

La belle brune a vite précisé qu'elle pensait bien entendu à sa petite fille et qu'elle l'aimait à la folie. Mais elle s'en veut de ne pas pouvoir être autant à fond. "Ça m'attriste un peu. Je dois m'occuper de Tiago et mon mari donc ma grossesse je la vis différemment", a-t-elle conclu.

Quoi qu'il en soit, Tiago a hâte d'accueillir sa petite soeur. Régulièrement, il touche le ventre de sa maman. Et dans une story diffusée hier, il faisait comprendre à sa maman qu'il voulait lui prêter l'un de ses jouets. De quoi donner un peu de baume au coeur à la jeune femme.

C'est début mars, sur Instagram, que le couple avait dévoilé cette deuxième grossesse. Pour l'occasion, ils avaient posté une photo sur laquelle Manon tenait une échographie, pendant que Julien Tanti mettait une main sur son ventre. Tiago a également été immortalisé avec ses parents. Et c'est le 16 avril dernier que le prénom de leur merveille avait été révélé.