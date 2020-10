Manon Marsault et la polémique du zoo : agacée, elle répond sans détour à Hugo Clément

Dubaï est le nouveau paradis des candidats de télé-réalité. Après Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Nabilla et Thomas Vergara, voilà que Manon Marsault et Julien Tanti posent leurs bagages dans la ville de la démesure. Et, à peine installé, le couple fait face à un bad buzz... Les jeunes parents de Tiago (2 ans) et Angelina (née en septembre 2020) ont organisé une sortie familiale bien particulière. C'est au zoo Al Buqaish, où les singes sont promenés en laisse et les crocodiles ont la gueule littéralement scotchée, que Manon et Julien ont emmené leurs enfants. Une vidéo de ce moment a scandalisé Hugo Clément, journaliste et fervent défenseur de la cause animale qui a utilisé son compte Twitter pour pousser un coup de gueule. Sur Snapchat, dimanche 25 octobre 2020, Manon Marsault a répondu.

Manon Marsault : "Oui, le singe est en laisse mais c'est pour sa protection"

"Je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas apprécié le fait que Julien, Tiago et moi, allions dans un zoo. Je peux comprendre que certaines personnes soient vraiment contre les zoos mais il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas un zoo comme les autres, lance-t-elle. Il faut savoir une chose, Nordine, qui nous a accueillis dans son zoo, a une vraie passion, un véritable amour pour les animaux. Il faut savoir que ce zoo récupère les animaux déjà importés à Dubaï chez des propriétaires qui ne savent plus s'en occuper et qui, pour certains, les maltraitent. Ce ne sont pas les personnes de ce zoo qui ont importé ou ont été chercher les animaux à l'autre bout du monde. Ils leur viennent en aide."

Et de donner comme exemple le fameux singe promené en laisse par Tiago. D'après l'ancienne grande copine de Carla Moreau, "son propriétaire lui avait limé les dents" et l'avait "enfermé dans une cage d'oiseau pendant six mois". "Oui, d'accord, il était en laisse mais c'était pour sa protection. C'est encore un bébé, il n'a que onze mois. Il était en laisse pour qu'il n'aille pas courir dans la cage aux lions ou aux ours, poursuit-elle. Le petit singe était plein d'amour pour Nordine et en l'occurrence, il est bien mieux dans ce zoo que dans sa cage à oiseau, maltraité par son ancien propriétaire. C'est comme le loup que vous avez vu dans mes stories. Il avait été abandonné et négligé par ses propriétaires. Ils ne lui donnaient pas assez à manger..."

Manon Marsault et le zoo polémique : "J'aime les animaux"

Enfin, la star des Marseillais (W9) se rend à l'évidence : "Je suis d'accord avec vous, vous avez raison, les animaux devraient rester dans leur élément naturel." Et de poursuivre, justifiant ses actes : "Mais malheureusement, partout dans le monde, des animaux se font importer... Et quand les animaux arrivent à l'âge adulte, leurs propriétaires ne savent plus les gérer. Nordine les récupère. Quand on compare leur vie d'avant à ce qu'ils vivent aujourd'hui dans ce zoo où ils sont nourris, soignés, chouchoutés et aimés..." En guise de conclusion, la jeune brune précise qu'elle avait pris soin de se renseigner sur le zoo avant de s'y rendre. "Je voulais aller dans un zoo où les animaux étaient chouchoutés car j'aime les animaux", assure-t-elle.

Pour rappel, Hugo Clément fustigeait le comportement de Manon et Julien Tanti sur Twitter, écrivant : "Quand deux candidats de télé-réalité suivis par plus de 6 millions de personnes se filment en story en train de promener un singe en laisse, de caresser un crocodile attaché dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch (WTF ?), de 'jouer' avec un bébé tigre en cage..." Dans la foulée, l'amoureux d'Alexandra Rosenfeld indiquait avoir contacté Magali Berdah, patronne de l'agence Shauna Events qui travaille avec le couple, qui lui a assuré "ne pas être au courant" de cette affaire. Et de conclure, dépité, en expliquant que finalement Magali Berdah "soutient 'à 100%' et 'de A à Z' les deux candidats de télé-réalité, estimant que se filmer en train de caresser un singe ou un crocodile en laisse relève de la 'liberté d'expression'"...