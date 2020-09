Manon Marsault "hautaine et méchante" : Carla Moreau répond à ses attaques

L'histoire commence à prendre de l'ampleur. Lors du premier épisode de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde - diffusé le 31 août 2020 sur W9 -, les téléspectateurs ont assisté à une grosse altercation entre Carla Moreau et Jessica Thivenin. L'épouse de Thibaut Garcia a fait savoir à la belle blonde de 23 ans qu'elle lui en voulait, car elle avait manqué de respect à sa famille lors du dernier Nouvel An. Très vite, Manon Marsault s'en est mêlée sur Snapchat et a enfoncé la fiancée de Kevin Guedj. Sa rivale n'a donc pas tardé à riposter.

Le 1er septembre 2020, Carla Moreau s'est en effet saisie de son compte Snapchat pour faire une mise au point. "Déjà Manon, je suis contente que tu m'estimes tellement qu'à quelques heures de ton accouchement, tu aies envie de parler de moi en story. Je suis flattée. (...) Je pense qu'on va mettre ça sur le taux des hormones... Je trouve ça d'un ridicule de parler de choses comme ça sur Snap", a tout d'abord déclaré la maman de Ruby (11 mois). Carla est ensuite revenue sur cette fameuse soirée où sa relation avec Jessica Thivenin a changé : "J'en ai ma claque de cette histoire de jour de l'An. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'on avait un groupe dans lequel on s'était mis d'accord sur le paiement du restaurant et de la boîte de nuit. Tout allait bien, mais à la fin du restaurant, Manon m'est tombée dessus en me disant : 'Tu vois, Jessica ne veut pas payer pour les parents ! Si j'avais su, j'aurais ramené ma mère.' Elle m'a monté la tête, donc au bout d'un moment, j'ai pété un câble et je suis partie voir tout le monde en disant que ça avait fait des histoires, que c'était bête, que ça avait pris de l'ampleur pour rien."

Carla Moreau dévoile pourquoi elle est en froid avec Manon Marsault

Carla est consciente qu'elle aurait mieux fait de ne pas se mêler de cette histoire. D'autant plus que le lendemain, elle a découvert que Kevin avait payé ce qu'il manquait. "Pour le reste de la soirée, je ne vais pas spoiler parce que j'en parle avec Jessica dans les épisodes", a-t-elle conclu ce sujet. Elle a ensuite dévoilé l'origine des tensions entre Manon et elle. On vous laisse juger... "Les disputes entre Manon et moi ont commencé par rapport à ma lipo il y a deux mois. (...) Quand je l'ai faite, je ne l'ai pas avertie et elle l'a mal pris. Elle l'a tellement mal pris qu'elle a harcelé les gens pour savoir si j'en avais fait une ou pas. (...) Au bout d'un moment, j'en ai eu ma claque. Je trouvais que sa façon de parler et son comportement étaient hautaines et méchantes (sic). Donc je lui ai dit ses quatre vérités en note vocale", a-t-elle assuré. Sur le point d'accoucher de son deuxième enfant, une petite fille qu'elle appellera Angelina, l'épouse de Julien Tanti ne devrait pas prendre le temps de lui répondre.

Rappelons que, de son côté, Manon avait assuré que c'est Carla qui avait ruminé toute la soirée parce que Jessica refusait que ses parents paient ce qu'ils allaient consommer en boîte de nuit. "Elle m'a dit que ses parents venaient en boîte juste pour boire une coupette de champagne et que c'était ridicule de faire payer les parents du coup. J'ai donc lâché l'affaire. (...) Carla avait peut-être un peu trop bu, mais elle n'a fait que surveiller si les parents de Jess se resservaient un verre. À un moment, la maman de Jess allait se resservir un fond et Carla lui a arraché la bouteille des mains et est partie avec. Voilà pourquoi Jessica était énervée", avait-elle ajouté.