Nabilla Vergara taclée pour un bisou, elle affronte les haters

Nabilla Vergara est habituée aux critiques acerbes sur la Toile. Les dernières se sont déclenchées lundi 9 août et tirent leur origine d'une photo partagée par l'ancienne candidate de télé-réalité. Sur le cliché en question, on peut la voir à côté de son fils Milann (un an et demi) et lui faisant un bisou...sur la bouche !



Le post de la jeune maman de 29 ans (voir ci-dessous) n'a pas plus à tout le monde et a choqué ses fans. Certains internautes ont sauvagement vilipendé la femme de Thomas Vergara : "C'est malsain", "Ça me donne envie de vomir", "t'as pas honte"... Chacun y est allé de son petit commentaire !

Ce mardi, Nabilla a répondu à ses détracteurs avec beaucoup d'humour. C'est via son compte Twitter, où elle est suivie par plus de deux millions de personnes, qu'elle a souhaité donné suite à cette tornade médiatique partie de rien. Apparemment hilare en découvrant les articles reprenant cette mini polémique, Nabilla Vergara écrit : "Pauvres gens, ils n'ont pas encore compris que leur avis n'intéresse que leur chat ! I love you haters !"