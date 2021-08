Nabilla, sa prise de poids express 1 mois après le mariage : "Je m'en fous mais..."

Après une lune de miel à Ibiza, où le couple a passé quelques jours avec le footballeur Riyad Mahrez, Nabilla et Thomas Vergara se sont envolés avec leur petit Milann (1 an et demi) vers la Turquie, à Antalya plus précisément. Sur place, c'est détente en famille... et la jeune maman, d'ordinaire plutôt attentive à son alimentation, se lâche. À tel point qu'elle note une prise de poids !

Mercredi 18 août 2021, sur son compte Snapchat, Nabilla révèle avoir grossi. "Pendant les vacances, je vous dis la vérité, je ne me prive de rien. Je ne fais pas du tout attention. Le matin au petit-déjeuner, je prends des pancakes, des crêpes, des toasts au fromage, du nutella, du miel... Tout ce qui me fait envie et que je ne mange pas le reste du temps. Je fais ça tous les matins depuis que je suis arrivée", confie la jolie brune de 29 ans.

Et ce qui devait arriver, arriva : Nabilla a pris du poids... en à peine une semaine ! "J'ai pris 5 kilos. Bon, ça ne se voit pas parce que je suis relativement grande. J'ai pris du poids, je m'en fous mais il ne faut pas que ça se transforme en graisse. Quand je rentrerai à Dubaï, je reprendrai le sport deux à trois fois par semaine, prévient-elle. Là, c'est clairement les glaces, les frites, les churros... Je suis heureuse, je me sens bien, je suis épanouie avec mon fils, ma petite famille. Je ne regarde pas ce que je mange. Le reste de l'année, je peux manger en quantité ce n'est pas un souci, mais j'essaye d'éviter quand c'est trop gras, trop sucré, trop salé."

Il faut dire que ces vacances à trois, Nabilla les attendait avec impatience. Le 6 juillet dernier, la belle a dit "oui" à son amoureux Thomas Vergara lors d'une cérémonie grandiose au château de Chantilly. Au cours du mariage, le couple a été cambriolé... alors que leur fils Milann dormait paisiblement dans la pièce voisine. Un événement horriblement traumatisant. Ainsi, en lune de miel à Ibiza, Nabilla broyait du noir, loin de son adorable petit garçon... Désormais réunis, ils profitent de doux moments en trio.