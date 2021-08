Nabilla moqueuse dans Fort Boyard : Eric et Quentin balancent, "elle s'est foutue de nous"

Le tournage de Fort Boyard auquel elle a participé restera longtemps gravé dans sa mémoire. En mai 2021, Nabilla s'est confrontée aux épreuves du Père Fouras avec son mari Thomas Vergara dans le but de venir en aide à l'association 100MURS (qui accompagne les jeunes en rupture familiale ou décrochage scolaire et aux personnes détenues pour prévenir les récidives). Un tournage marqué par un accident qui l'a menée à l'hôpital pour des points de suture mais aussi par sa rencontre avec Eric et Quentin.

Le duo humoristique s'est souvenu de ce moment dans les colonnes du nouveau numéro du magazine Voici paru ce vendredi 20 août 2021. "On ne savait pas à quoi s'attendre. On trouvait assez décalé de se retrouver avec eux et on s'est super bien entendus. Nos univers sont différents mais on les a trouvés attachants, spontanés et sincères", a confié Quentin.

Des univers en effet bien différents qui a d'ailleurs valu à Eric et Quentin d'être moqués par Nabilla ! "Ils (Nabilla et Thomas, ndlr) ont su sentir une forme de révolution sur les réseaux sociaux, nous, on n'a rien vu venir... Et Nabilla s'est bien foutue de nous parce qu'on ne savait pas faire des selfies correctement", ont-ils révélé.

La présence de Nabilla sur le tournage de Fort Boyard a donc laissé des traces ! À noter que l'ancienne star de télé-réalité avait également fait bonne impression auprès de Cyril Féraud qui se souvient de son côté d'une "candidate formidable, drôle, décalée". L'animateur a également été attendri par sa rencontre avec le père Fouras lors de laquelle elle s'est "transformée en petite fille". En revanche, pas sûr que Passe-Partout ne garde un très bon souvenir de la belle brune, lui qui a bien failli se faire frapper par elle.