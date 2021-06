Nabilla blessée dans Fort Boyard : Cyril Féraud minimise son accident, "elle s'est cassée deux ongles !"

Nabilla en avait longtemps rêvé et elle a enfin eu l'occasion de le faire. Au mois de mai dernier, la superstar de 29 ans a participé au tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard avec son mari Thomas Vergara. Une folle aventure qu'elle s'était empressée de débriefer sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'internautes.

Ces derniers avaient alors appris que tout ne s'était pas déroulé comme sur des roulettes puisque Nabilla s'est blessée lors d'une épreuve. En effet, la maman de Milann (1 an et demi) a fini avec trois points de suture pour un ongle retourné. "En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que mon doigt s'est rouvert. J'ai saigné dans le lit et tout ça. On a décidé d'aller à l'hôpital et j'ai fait un petit point. Je me suis arraché l'ongle. Il s'est fissuré et arraché, j'en ai perdu plein", avait-elle expliqué sur Snapchat.

L'accident a rapidement suscité beaucoup de réactions, voire un peu trop au goût de Cyril Féraud. Celui qui incarne le personnage de Cyril Gossbo pour la deuxième année consécutive a donc tenu à calmer le jeu. "Je n'ai pas assisté à l'accident de Nabilla car ce n'était pas chez moi mais dans une nouvelle cellule, le Monde à l'envers", a-t-il d'abord recontextualisé lors d'une interview pour Télé 7 jours parue ce mardi 28 juin 2021. Et pour lui d'ajouter : "Il faut relativiser : elle s'est cassée deux ongles ! D'ailleurs, elle en a beaucoup ri".

Cyril Féraud préfère d'ailleurs davantage se souvenir d'une "candidate formidable, drôle, décalée" plutôt que de sa mésaventure. Il révèle au passage avoir été attendri par un moment du tournage en particulier. "La séquence de sa rencontre avec le père Fouras est très émouvante, elle se transforme en petite fille", a-t-il fait savoir. Vivement la diffusion !