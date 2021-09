Thomas Vergara a 35 ans : Nabilla et Milann lui font une grosse surprise !

Thomas Vergara fête ses 35 ans ce vendredi 3 septembre. L'ancien candidat de télé-réalité a pu compter sur celle qui partage sa vie depuis 2013, Nabilla, pour le gâter comme il faut. Sur Snapchat, la jeune femme de 29 ans a dévoilé en vidéos les surprises qu'elle a préparé pour son mari. Epaulé par son fils Milann, âgé d'un an et demi, la jolie brune a mis de la musique et a apporté son gâteau d'anniversaire à Thomas. "Happy birthday notre king", "Notre vie" écrit-elle sur le réseau social, tandis qu'elle s'avance doucement avec son fils vers la chambre où se trouve son époux.

Milann aussi a profité de cet instant pour dire à son père à quel point il l'aime. Le petit garçon, qui parle essentiellement anglais, s'est mis à chanter "Happy birthday daddy" sous les yeux de ses parents. Dans ses mains, Milann tenait quelques jouets et une feuille : peut-être a-t-il fait un dessin à son papa ?

De son côté, Nabilla Vergara a préparé un moment détente à son chéri, à qui elle a dit "oui" le 7 juillet dernier. Sur son compte Snapchat, Thomas Vergara a dévoilé de courtes vidéos où l'on voit Nabilla lui poser une serviette chaude sur le visage, avant de l'embrasser tendrement et de la retirer.