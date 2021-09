Nabilla cambriolée le jour de son mariage : nouveau rebondissement dans l'enquête

Voilà une nouvelle qui devrait ravir Nabilla et son mari Thomas Vergara. L'enquête concernant le cambriolage qui a eu lieu pendant leur mariage a visiblement bien avancé. A tel point d'ailleurs que la police vient d'arrêter deux personnes.

Comme le révèlent nos confrères de 20 Minutes, deux suspects ont été interpellés lundi 20 septembre 2021 par les gendarmes de l'Oise et devraient être présentés ce mardi en fin d'après-midi au parquet. Voilà donc un sacré rebondissement dans l'affaire.

Le drame a eu lieu le 6 juillet 2021, lorsque les parents de Milann (bientôt 2 ans) se sont mariés devant leurs proches au château de Chantilly (Oise), deux ans après leur discret mariage à Londres. Le larcin a eu lieu dans la nuit et plus précisément dans la chambre des amoureux. Le préjudice, lui, a été estimé à environ 170 000 euros. Quelques jours après le vol, une source proche de l'affaire avait confié à BFMTV, qu'un individu avait escaladé l'un des murets de l'hôtel, était ensuite monté sur le toit et avait accédé à la chambre de Nabilla et Thomas Vergara par la fenêtre qui était ouverte. Selon des caméras de surveillance le voleur a jeté des objets par la fenêtre, certainement des biens du couple ou des cadeaux de mariage. Autre élément, des traces de pas avaient été repérées près du muret.

Puisque deux personnes ont été arrêtées, tout porte à croire que le voleur avait un complice.

Cette bonne nouvelle devrait faire plaisir à Nabilla et son mari même si cela risque de les replonger dans ce jour terrible. "Cela a été un traumatisme, c'était le jour de notre mariage, on a pas envie de garder en tête le fait que des personnes soient venues nous voler chez nous, avec notre petit garçon qui dormait à coté la porte ouverte, vu que c'était des chambres communicantes", avait confié la star sur ses réseaux sociaux qui avait alors déclaré qu'elle ne retournerait pas vivre en France.