Nabilla, un deuxième enfant en route ? "C'est vrai qu'avec Thomas..."

C'est une Nabilla accomplie et très épanouie que vont découvrir ses fans dans son docu-réalité intitulé Nabilla sans filtre. Le programme sera disponible sur Amazon Prime Vidéo dès ce vendredi 26 novembre 2021 et se déclinera en sept épisodes. Il sera notamment possible de suivre les préparatifs de son mariage de princesse avec Thomas Vergara au château de Chantilly - lequel a tourné au cauchemar à cause d'un cambriolage - ainsi que son quotidien de femme d'affaires. Mais surtout, Nabilla se dévoilera dans son meilleur rôle, celui de maman. Car voilà déjà deux ans qu'elle a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Milann qui fait son bonheur. Forte de cette première plongée dans la maternité, Nabilla semble désormais prête à avoir un nouvel enfant. A la fin du dernier épisode de son docu-réalité, elle évoque d'ailleurs son envie de s'y mettre très prochainement !

"C'est vrai qu'avec Thomas, on aimerait beaucoup agrandir notre famille ! Milann a deux ans, c'est déjà un vrai petit garçon. On ne sait pas quand exactement mais on sent que ce sera bientôt le moment. D'ailleurs, pour mon fils, ce serait son rêve ! Il nous l'a dit, il veut un petit frère pour s'amuser et jouer avec lui. Il faut avouer qu'être un enfant unique, ce n'est pas l'idéal. C'est mieux d'être deux... ou trois... ou quatre !", estime-t-elle lors d'une interview pour Femme actuelle.

Ce projet pourrait d'ailleurs être déjà lancé car ces dernières semaines, Nabilla sème le doute quant à une nouvelle grossesse. Au mois d'octobre, l'influenceuse aux 6 millions d'abonnés présentait par exemple tous les symptômes d'une femme enceinte. Vomissements, faim inhabituelle, nausées... Nabilla avait même dû se rendre à l'hôpital pour passer de mystérieux examens. De quoi également intriguer son mari Thomas. "Tu ne serais pas enceinte quand même ?", l'avait-il interrogé. Affaire à suivre donc, et de très près !

A noter que ce lundi soir, à Paris, avait lieu l'avant-première de Nabilla sans filtre, en présence de Nabilla et Thomas Vergara et à laquelle étaient invités Magali Berdah, Lenah Mahfouf (Lena Situations), Paola Locatelli, Markus, Nourhène, Anthonin, Richaard2609 et Johan Papaz.