Mariage de Nabilla et Thomas : photos inédites de la cérémonie, robe sublime et gâteau XXL

Voilà déjà bientôt cinq mois que Nabilla et Thomas Vergara ont renouvelé leurs voeux. Deux ans après s'être dit "oui" en catimini à Londres, le couple a décidé de faire les choses en (très) grand le 6 juillet 2021. Ils ont en effet privatisé le château de Chantilly, dans l'Oise et y ont accueilli dans ses jardins verdoyants une bonne centaine d'invités, dont Bilal Hassani, Iris Mittenaere ou encore des footballeurs. Pour l'occasion, Nabilla avait également mis le paquet dans sa tenue de mariée, laquelle était signée Jean-Paul Gaultier. Il s'agissait d'une sublime robe blanche asymétrique en tulle pailleté, près du corps, avec une coupe sirène égayée de plumes. La jolie brune de 29 ans apportait une touche de sobriété en laissant ses cheveux détachés. Son mari Thomas Vergara était quant à lui vêtu d'un costume blanc, tout comme leur fils Milann (2 ans).

Une fois remise de ses émotions, Nabilla n'avait pas manqué de partager quelques photos de ce jour inoubliable sur ses réseaux sociaux. Ce vendredi 26 novembre 2021, Purepeople.com vous propose de découvrir trois nouveaux clichés inédits tirés du mariage (voir notre diaporama).

Sur le premier, Nabilla et Thomas prennent la pose amoureusement devant le château de Chantilly, s'échangeant un tendre regard. Il y a également l'image captée juste après qu'ils aient été déclarés mari et femme. Nabilla y apparaît sur son petit nuage main dans la main avec son époux, affichant un large sourire en remontant le tapis blanc qui a été dressé pour eux devant tous leurs invités. Enfin, le dernier cliché dévoile un autre moment très attendu lors d'un mariage : le découpage du gâteau. Là encore, on constate que le couple n'a pas fait les choses à moitié en commandant une pâtisserie magistrale et évidemment toute blanche pour coller avec le thème.

Les fans de Nabilla ont l'occasion depuis ce vendredi 26 novembre 2021 de découvrir les coulisses de son mariage exceptionnel grâce à son docu-réalité en sept épisodes Nabilla sans filtre disponible sur Amazon Prime Vidéo.