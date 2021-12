Nabilla millionnaire mais pudique sur ses revenus astronomiques : "Je ne veux pas choquer..."

La vie de Nabilla a assurément changé depuis son fameux "Non mais Allô" prononcé dans Les Anges en 2013. La brunette de 29 ans est passée de simple candidate de télé-réalité à femme d'affaires à succès. En effet, au fil des années, elle s'est non seulement construit une communauté, dont les followers profitent quotidiennement de ses qualités d'influenceuse, mais elle a également monté sa propre marque, Nabilla Beauty. Et pour mener à bien ses projets, Nabilla s'entoure de personnes de confiance.

"Elle compte une trentaine d'employés – son mari Thomas Vergara et sa mère sont ses associés. Ensemble, ils gèrent la boîte de cosmétiques, le consulting et les partenariats avec les marques pour les placements de produits. Une PME familiale qui gagne son beurre grâce aux près de 7 millions de followers de la star", nous apprend le magazine Libération à l'occasion d'un portrait consacré à la maman de Milann. "La question qu'on me pose le plus souvent ? Euh... C'est l'argent ! Tout le monde veut savoir combien je gagne mais je refuse de répondre. Je ne veux pas choquer les gens", déclare-t-elle à nos confrères.

Histoire qu'on se fasse tout de même une idée, Nabilla ajoute : "Je ne vais pas donner de chiffres mais on peut dire que je gagne le salaire d'un bon footballeur de Ligue 1, un bon joueur de l'Olympique de Marseille, et que ma famille est à l'abri." Et pour le journal Libé de traduire : "Comprendre : elle est millionnaire." Rappelons qu'au mois d'avril dernier, le magazine Public annonçait que la femme de Thomas Vergara facturait 6 000 euros le post. En comptant seulement un à deux placements par jour, elle arriverait ainsi à gagner en moyenne 190 000 euros par mois.

Nabilla ne compte pas s'arrêter là puisqu'elle a désormais pour ambition de percevoir "le salaire d'un joueur du Paris-Saint-Germain (multimillionnaire)". Et même pourquoi pas... de s'acheter une fusée. "Ça serait pas mal de s'acheter une fusée", a-t-elle conclu. Rendez-vous sur la lune alors !