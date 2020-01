Nabilla Benattia prête pour un deuxième bébé ? "Je vous dis la vérité..."

Le 11 octobre 2019, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon que le couple, qui s'est rencontré en 2013 lors du tournage des Anges 5, a prénommé Milann. Depuis, la belle brune de 27 ans est une autre femme comme elle l'a confié sur Snapchat, le 16 janvier 2020.

"Hier soir j'ai pleuré. Je me suis dit que mon fils avait changé ma vie. J'ai l'impression d'être une autre personne, c'est magnifique. C'est un bonheur inexplicable. J'ai tellement changé, mûri, je me sens tellement mieux dans ma vie. Maintenant j'ai envie d'avoir plein d'autres bébés", a déclaré Nabilla. L'épouse de Thomas Vergara espère en effet que Milann aura des petits frères et soeurs : "Hier j'ai été à un rendez-vous pour faire un soin pour ma cicatrice de la césarienne. J'ai discuté un peu avec la personne. (...). Elle m'a demandé si j'allais encore faire des enfants. Je vous dis la vérité. Personnellement, je ne me vois pas avoir qu'un enfant. Moi j'ai mon frère et je sais que si je n'avais pas mon frère, peut-être que je me sentirais un peu seule. Même quand j'étais jeune, on était hyper fusionnels et on l'est toujours. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Je trouve que c'est hyper important d'avoir des frères et soeurs. (...) J'en veux minimum deux. Quand ? Je ne sais pas."

Nabilla a ensuite précisé qu'elle devait attendre minimum un ou deux ans comme elle avait eu une césarienne pour Milann, auquel cas cela pourrait être compliqué à cause de sa cicatrice. "Pour le prochain, j'aimerais bien accoucher naturellement si c'est possible. C'est vrai que j'étais un peu frustrée d'avoir accouché par césarienne", a-t-elle conclu.