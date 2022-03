Nabilla Benattia : Son mari Thomas Vergara au plus mal, "il a eu une perfusion"

Ce n'est pas la grande forme pour Thomas Vergara. Le 7 mars 2022, Nabilla Benattia s'est saisie de son compte Snapchat. Et la belle brune de 30 ans, qui est enceinte de son deuxième enfant, a annoncé que son époux était malade.

Récemment, Nabilla Benattia était encore plus aux petits soins avec son fils Milann (2 ans), car il était malade. Et aujourd'hui, c'est l'autre homme de sa vie qui a des petits soucis de santé comme elle l'a confié à sa communauté. "Hier c'était mon fils qui était malade, maintenant c'est son père. Il vomit partout, je ne sais pas ce qu'il a. C'est vomito. Je pense que je vais appeler un médecin si ça ne va pas mieux. Là il est dans son lit. Il n'a pas trop de fièvre. Je vais voir comment ça se passe cette nuit", a tout d'abord confié l'ancienne star de télé-réalité. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait commandé des médicaments pour son époux.

Un peu plus tard, Nabilla Benattia a repris la parole afin de dévoiler qu'elle avait finalement contacté un médecin et qu'il venait de passer. "Thomas a eu une perfusion pour l'hydratation. Comme il ne peut pas boire, il est déshydraté. Apparemment demain ils vont nous envoyer les résultats des analyses", a-t-elle précisé. Mais la jeune femme est confiante, car Thomas Vergara se sentait déjà un peu mieux. Avec les médicaments qu'il allait prendre en plus, cela ne pourra que s'améliorer.

Espérons pour Nabilla Benattia qu'elle ne sera pas contaminée à son tour. Etant enceinte, elle ne pourrait pas prendre la plupart des médicaments pour se soigner. Elle attend en effet un bébé, qui est prévu pour fin mai-début juin. Le sexe du bébé n'a pas été dévoilé, les parents souhaitant avoir la surprise lors de la naissance. Mais les internautes en sont persuadés, c'est un autre petit garçon qu'elle accueillera très prochainement. La businesswoman a dévoilé une nouvelle échographie sur Instagram et la plupart a assuré que Milann aurait un petit frère. Il aura aussi un nouveau petit cousin ou cousine puisque Tarek Benattia et Camélia attendent leur deuxième enfant.