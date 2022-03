Nabilla Benattia : Son frère Tarek Benattia bientôt papa pour la 2e fois

Dimanche 6 mars 2022, Tarek Benattia et son épouse Camélia avaient promis à leur communauté de leur annoncer une grande nouvelle. La frère de Nabilla et sa chère et tendre n'ont pas menti, puisqu'ils ont partagé un grand bonheur, en story Instagram.

Camélia Benattia est enceinte de son deuxième enfant. Et pour annoncer la belle nouvelle, la charmante brune a partagé une photo sur laquelle elle porte une couronne de fleurs et est vêtue d'une belle robe blanche moulante, embrassant parfaitement son baby bump déjà bien visible. Elle a la tête tournée vers l'objectif, avec un sourire qui en dit long sur sa joie. Tarek Benattia est tout aussi radieux. Lui porte une chemise et un short blanc et beige, tandis que leur fils Liaam (1 an) a une tenue beige. Le couple tient une échographie sur laquelle ont voit bien leur bébé à naître. "Heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 4 inch'Allah ! Dieu nous offre un deuxième cadeau pour notre plus grand bonheur", peut-on lire en légende de la publication. Pour l'heure, ni le sexe du bébé, ni la date du terme n'ont été dévoilés.

"Cette grossesse n'a absolument rien à voir avec la première. J'étais malade pendant deux mois, mais quand je vous dis malade... On est trop contents. On ne s'y attendait pas. On le voulait depuis un moment parce qu'on voulait faire des enfants rapprochés. Pour la première grossesse, j'ai eu du mal à tomber enceinte. J'ai fait une grossesse extra-utérine, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. ", a déclaré Camélia Benattia.