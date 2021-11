Nabilla et son frère Tarek Benattia en froid : cette soirée qui "vire au drame", la vérité sur la brouille

Alors qu'elle s'était montrée très proche de son frère Tarek Benattia, Nabilla Vergara semble s'en être éloignée. Depuis plusieurs mois maintenant, ils ne se parlent plus. Son mariage grandiose avec son compagnon de longue date Thomas Vergara, la superbe fête d'anniversaire de son adorable Milann (2 ans)... Des événements importants de la vie de Nabilla Vergara marqués par l'absence de deux êtres chers, Tarek et Camélia Benattia, son frère et sa belle-soeur. Alors qu'une histoire d'argent était avancée comme la raison principale de cette brouille, il n'en serait rien

Lundi 29 novembre 2021, sur Snapchat, le blogueur Aqababe prend la parole à propos des "embrouilles et tensions" au sein de la petite famille. En réalité, une grosse dispute a éclaté et détérioré des relations du duo. Tout a commencé un soir, lors d'un repas de famille chez Khoutir Benattia, le père de Nabilla et Tarek. "D'un coup, Thomas critique Camélia et Tarek en leur disant que s'ils en étaient arrivés là, c'est grâce à lui et Nabilla. Il aurait également dit à Camélia : 'Si tu n'es pas contente, tu retournes livrer des pizzas !' Thomas n'apprécie pas Camélia car il estime qu'elle est une grosse racaille, raconte le blogueur. La soirée vire au drame. Camélia aurait voulu pousser la femme du père de Tarek. Depuis ce jour-là, le père ne peut plus se voir Camélia."

Depuis cette soirée en famille qui vire au fiasco, Nabilla Vergara s'est rangée du côté de son père et son époux Thomas Vergara. Lors du mariage de la belle brune au château de Chantilly en juillet dernier, la question ne se serait alors pas vraiment posée. Surtout que Khoutir Benattia était présent avec sa femme qui ne s'entendrait plus avec Camélia Benattia.

Quid de cette histoire d'argent ? Nabilla et Thomas Vergara auraient prêté 40 000 euros à Tarek et Camélia Benattia... qui peineraient à rembourser la somme. D'après Aqababe, cette version, déjà démentie par Camélia Benattia, n'est pas la bonne. "Nabilla aurait mis en contact Tarek avec une personne qui s'occupe de louer des biens à Dubaï, indique-t-il. Cette personne-là aurait avancé 40 000 euros à Tarek et Camélia pour qu'ils puissent s'installer. Tarek aurait remboursé l'intégralité de la somme qu'il devait au loueur."

Face à ces quelques éclaircissements, Nabilla et Thomas Vergara ne se sont pas exprimés. De son côté, Tarek Benattia aurait démenti en story sur Snapchat, pointant une "mauvaise source", avant de supprimer finalement son message.