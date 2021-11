Nabilla : Le superbe geste de son père Khoutir, "musulman et introverti", pour son mariage

Déjà dix ans que Nabilla et Thomas Vergara sont en couple. En mai 2019, alors que la belle était enceinte de leur petit Milann (2 ans), ils se sont mariés une première fois à Londres, en tout petit comité. Puis, le 6 juillet 2021, c'est un mariage en grande pompe que les amants terribles ont célébré ! Direction le château de Chantilly pour une cérémonie somptueuse, malheureusement gâchée par le cambriolage des jeunes époux. C'est entourés de leurs proches que Nabilla et Thomas Vergara se sont dit "oui". Si certains manquaient à l'appel, Khoutir Benattia, le père de la jolie brune de 29 ans était bel et bien présent !

Interrogée par nos confrères du magazine Gala, Nabilla révèle ce qui l'a le plus émue lors de son mariage. Sans hésitation, elle explique que c'est le moment où son cher père a débarqué. "J'ai eu peur qu'il ne vienne pas. C'est une relation très spéciale, lui et moi, ça restera toujours un sujet sensible. Mon père n'aime pas la télé, les médias, l'exposition. Ce n'est pas son monde, indique-t-elle. Il est musulman et introverti. Il travaille à l'ONU en Suisse et on l'apprécie pour sa discrétion. C'est de lui que je tiens mon humour. Il est arrivé en France à 2 ans, et il est responsable des ressources humaines, en charge des conflits d'intérêt. C'est un modèle d'intégration. Je suis très fière de lui."

Nabilla proche son père... et en froid avec son frère

Finalement, malgré les différences, Khoutir Benattia a fait le déplacement et célébré ce grand jour avec sa fille. Et quelques mois plus tard, en novembre 2021, elle a même reçu son père chez elle à Dubaï. Un soulagement pour Nabilla qui craignait qu'il n'assiste pas à l'événement. "Il y a une personne très importante qui ne va pas pouvoir venir. Ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à digérer cette nouvelle", avait-elle déclaré sur Snapchat en juin, à un mois du grand jour. Finalement tout s'est arrangé entre père et fille !

Mais la famille n'était pas au complet. En effet, le frère de Nabilla, Tarek Benattia, ainsi que l'épouse de ce dernier, Camélia Benattia, n'étaient pas de la partie. Nos confrères du magazine Public avaient avancé "des raisons religieuses". De son côté, la belle-soeur de Nabilla avait fait de troublantes déclarations sur les réseaux sociaux, révélant "prendre [ses] distances dès lors qu'on [lui] fait du mal".

