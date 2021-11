Nabilla émue : elle reçoit son discret papa à Dubaï, un rare moment en famille après une longue brouille

Après six années passées sans se parler, Nabilla et son papa Khoutir sont désormais réconciliés pour de bon. Très admirative de son père, la femme de Thomas Vergara a confié qu'elle allait passer de nouveau un moment privilégié avec lui puisqu'il lui a rendu visite à Dubaï pour diner avec elle et sa petite famille. Impatiente, la maman de Milann a confié le 5 novembre 2021 sur Snapchat : "Ce soir on a un invité qui est mon papa qui vient manger avec nous donc du coup on a fait une jolie table avec un couscous, la salade, enfin tout ce qu'il faut !" Heureuse que son fils puisse passer du temps avec son grand-père, l'ancienne candidate de télé-réalité a révélé que Milann était (pour le moment) très sage.

Il est très très sage pour l'instant

"Et là pour l'instant on a un enfant qui est très sage, qui va montrer son meilleur visage à son grand-père. Regardez, il est très très sage pour l'instant. Pourvu que ça dure !", explique la jeune maman. Sur le sofa de leur salon, on découvre en effet le petit Milann confortablement installé à regarder des dessins animés, un doudou sur la tête. "Je suis happy (...) Je vais voir mon papa je l'aime" a-t-elle ajouté sur Snapchat. Un moment précieux pour la jolie brune qui ne voit son papa que rarement depuis son déménagement à Dubaï.

Pour rappel, Nabilla et Khoutir ont été fâchés pendant de nombreuses années. En colère, Khoutir - qui n'est pas vraiment adepte des émissions de télé-réalité - confiait à l'époque avoir "honte" de sa fille. Mais, depuis 2017, tout s'est arrangé entre père et fille. Inséparables depuis leurs retrouvailles, ils organisent même régulièrement des moments en famille afin de rattraper le temps perdu.

"Très fière", Nabilla en avait dit un peu plus sur la vie très secrète de son papa en octobre 2020 sur Snapchat. "Mon papa travaille aux Nations Unies. Je suis très fière de mon père. A l'ONU, c'est le Haut Commissariat des Réfugiés, c'est ceux qui s'occupent de plein de choses mais notamment des pays les plus démunis. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Pour moi, c'est un métier de fou ce qu'il fait, je trouve ça juste incroyable. En plus il a travaillé dans plein de services. (...) Mon père gagne très très bien sa vie, il a un salaire incroyable. Je suis fière. Comme quoi on peut partir de rien, même de moins, et arriver à faire de grandes choses. Ça a toujours été mon modèle de réussite."