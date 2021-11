Nabilla : Une grosse somme d'argent, cause de sa brouille avec son frère ? Camélia Benattia s'explique !

Le clan se déchire. Nabilla Vergara et son frère Tarek Benattia ne se parlent plus depuis maintenant plusieurs mois. En juillet 2021, lors du mariage grandiose de la jolie brune avec son amoureux Thomas Vergara, tout comme au mois d'octobre lorsque le petit Milann a fêté son deuxième anniversaire, pas de trace de Tarek et Camélia Benattia, son épouse. Les rumeurs indiquaient une dispute à cause d'une somme d'argent prêtée par Nabilla et Thomas Vergara à l'autre couple... et jamais restituée. Dimanche 28 novembre 2021, Camélia Benattia prend la parole.

Sur Instagram et Snapchat, la jeune femme de 24 ans répond aux questions de ses followers. "On s'en fout de l'histoire avec ta belle-soeur pour les 40 000 euros", lance un internaute. C'est l'occasion pour la maman du petit Liaam (1 an) de s'expliquer sur le sujet. "Ça n'existe pas cette histoire les gars ! Tarek et moi, on doit de l'argent à personne, assure-t-elle. Il faut arrêter de croire à tous les pseudo-blogueurs qui vous racontent de la merde. Stop."

Cette histoire d'argent a été révélée sur les réseaux sociaux en juillet dernier. En effet, c'est le compte Instagram TMZ France qui avait dévoilé les supposées raisons de la brouille entre Nabilla Vergara et son frère Tarek Benattia. La jeune femme aurait prêté 40 000 euros à son cadet. Une jolie somme qu'il peinerait à rembourser. Ce n'est pas tout : d'après la même source, une phrase aurait déclenché cette guerre familiale. "C'est grâce à moi si tu en es là et que tu as tout ça !", aurait balancé Nabilla Vergara à sa belle-soeur Camélia Benattia.

Le prêt n'existe dont pas, comme l'assure la femme de Tarek Benattia. Toutefois, pas un mot sur cette phrase qui aurait ravivé les tensions au sein du clan. Rappelons que Camélia Benattia avait déjà pris la parole, évoquant vaguement cette histoire d'argent. "Ça commence vraiment à devenir fatigant. Moi, on m'a inventé plusieurs trucs, je serais limite endettée (rires), ce qui est totalement faux", avait-elle lancé sur Snapchat le 14 novembre 2021. Selon elle, cette rumeur aurait été lancée par "une personne qui s'invente des vies dans sa tête, qui invente des vies aux autres, qui partage ça sur les réseaux et tout le monde y croit". Une manière de démentir l'affaire sans pour autant révéler les raisons de cette brouille avec Nabilla et Thomas Vergara, silencieux sur le sujet.