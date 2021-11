Nabilla et son frère Tarek Benattia en froid : une histoire d'argent ? Sa belle-soeur Camélia brise le silence !

Depuis plusieurs mois, la guerre semble être déclarée au sein du clan. Nabilla et Thomas Vergara sont en froid avec Tarek Benattia, le petit frère de la business woman, et sa femme Camélia. Les parents du petit Liaam (1 an) n'ont pas assisté au mariage majestueux du couple star, et depuis tous les quatre s'envoient des piques via réseaux sociaux interposés. Et alors qu'une question d'argent avait été évoquée, Camélia Benattia s'exprime enfin.

C'est sur Snapchat dimanche 14 novembre 2021 que la belle brune prend la parole. L'occasion pour elle d'évoquer indirectement l'affaire. Rappelons qu'en juillet dernier, le compte Instagram TMZ France révélait les supposées raisons de la brouille. Nabilla Vergara aurait prêté 40 000 euros à son frère Tarek Benattia. Une somme que le jeune papa peinerait à rembourser... En plus des tensions bien présentes dans la famille, une phrase, toujours en lien avec cette histoire d'argent, aurait tout fait éclater. "C'est grâce à moi si tu en es là et que tu as tout ça !", aurait balancé Nabilla Vergara à sa belle-soeur Camélia Benattia.

Des informations qui n'ont jamais été confirmées ni par les uns ni par les autres. D'ailleurs, l'épouse de Tarek Benattia appelle à "arrêter de croire à tout ce qu'on vous raconte, à tout ce que vous voyez passer sur les réseaux". Et de poursuivre : "Ça commence vraiment à devenir fatigant. Moi, on m'a inventé plusieurs trucs, je serais limite endettée (rires), ce qui est totalement faux." Et elle n'est pas la seule concernée puisque la jolie Camélia Benattia se dit "fatiguée qu'on invente des choses sur [son] mari et [elle]". "On ne répond à rien mais ne prenez pas notre silence pour une faiblesse", prévient-elle.

Mais alors d'où vient cette folle rumeur ? "Ça part d'une personne qui s'invente des vies dans sa tête, qui invente des vies aux autres et qui partage ça sur les réseaux (...) et tout le monde y croit", regrette la jeune femme. Plus encore, elle précise que toutes les informations partagées à son sujet sont fausses : "S'il vous plaît, prenez ça à demi-mesure, limite même n'y croyez pas. Le nombre de mythos qu'on a sorti sur moi... Je crois qu'on n'a jamais dit la vérité sur moi. Je n'ai jamais lu un truc vrai." De leur côté, Nabilla et Thomas Vergara ne se sont pas exprimés sur le sujet.