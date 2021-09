Thomas Vergara accuse Camélia Benattia de mentir pour le buzz : l'épouse de Tarek sort les griffes

Dans la famille Vergara, on demande le mari et dans la famille Benattia, la belle-soeur. Depuis quelques mois, Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont en froid avec Tarek et Camélia. Et récemment, le papa de Milann (1 an et demi) a envoyé une nouvelle pique à l'épouse de son beau-frère.

Le torchon continue à brûler dans le clan Benattia/Vergara. Très active sur les réseaux sociaux, Camélia partage souvent ses joies et ses peines avec ses abonnés. Et récemment, elle a publié un test de grossesse, de quoi intriguer les internautes. Mais, si l'on en croit les dires de Thomas Vergara, ce test...aurait été fait il y a un bon moment déjà. "Pas besoin de test de grossesse ici (...) La morale de l'histoire, c'est de rester vous-même. Pas besoin de clasher, pas besoin de s'inventer une vie. Pas besoin de ressortir les tests de grossesse d'il y a cinq ans en arrière. Juste restez vous-même", a écrit le beau brun de 35 ans sur son compte Snapchat.

Son tacle n'est pas passé inaperçu. La maman de Liaam (10 mois) a en effet eu vent des déclarations de Thomas Vergara. Et hors de question pour Camélia de se laisser faire. "Parfois, je me dis qu'heureusement que j'ai fait le tri dans ma vie...", a-t-elle écrit.

Pour l'heure, on ne sait toujours pas pour quelle raison Nabilla, Tarek et leurs moitiés sont en guerre. Mais les rumeurs vont de bon train. En juillet dernier, TMZ France, un compte Instagram dédié aux personnalités de télé-réalité, a expliqué que la businesswoman avait prêté 40 000 euros à son frère. Et le jeune homme aurait bien du mal à la rembourser... En outre, Nabilla aurait voulu contrôler la vie d'influenceuse de Camélia Benattia. Une dispute aurait alors éclaté entre la belle brune de 29 ans, son frère et sa belle-soeur.