Nabilla Benattia enceinte : sa grossesse bien avancée, elle dévoile à combien de semaines elle est

Nabilla Benattia en est donc à son sixième mois de grossesse et son accouchement est prévu pour mai. Mais n'espérez pas découvrir le sexe du bébé. Pour leur deuxième enfant, Thomas et la jeune femme souhaitent avoir la surprise comme cette dernière l'avait confié le 11 février dernier. "Je mange des choses que je n'ai jamais mangées de ma vie, je mange des portions de malade. Là, j'ai déjà pris à peu près dix kilos, d'habitude je fais 55 et là je fais 66 kilos", avait-elle aussi confié. Mais elle était loin d'être inquiète concernant sa silhouette et compte bien continuer à en profiter.

Le 13 février dernier, c'est à propos d'une rumeur qu'elle s'est exprimée. Certains internautes l'ont accusée de porter un faux ventre et donc, d'avoir fait appel à une mère porteuse. "Pour les personnes qui disent que je fais appel à une mère porteuse, vous êtes vraiment des psychopathes. Je porterai mes enfants jusqu'au dernier si la santé me le permet. Et si je ne peux pas, je n'en ferai pas tout simplement", avait notamment répondu Nabilla.