Nabilla enceinte : une grossesse "très avancée" et une prise de poids importante, ses premières confidences

Les internautes en étaient persuadés depuis quelques mois mais ce n'est que tout récemment que Nabilla a confirmé attendre son deuxième enfant ! Deux ans après la naissance de son fils Milann, la jolie brune de 30 ans s'apprête à agrandir sa belle famille avec son mari Thomas Vergara et elle ne pourrait pas être plus heureuse. Le secret révélé, elle peut désormais régaler ses millions de fans d'images d'elle enceinte, dotée d'un ventre déjà très arrondi. Nabilla ne s'était toutefois pas encore réellement confiée sur sa nouvelle grossesse. C'est désormais chose faite.

Vendredi 11 février 2022, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est saisie de son compte Snapchat depuis la Thaïlande où elle est en vacances pour s'entretenir sans tabou avec sa communauté. Elle a notamment évoqué sa prise de poids qu'elle juge plutôt conséquente, la faute à son insatiable faim. "Je mange des choses que je n'ai jamais mangé de ma vie, je mange des portions de malade. Là, j'ai déjà pris à peu près dix kilos, d'habitude je fais 55 et là je fais 66 kilos", a-t-elle révélé.

Nabilla n'a pas précisé depuis combien de temps elle était enceinte mais elle a laissé entendre que son terme n'était plus très loin. "C'est une grossesse très avancée, je ne vais pas accoucher demain mais elle est avancée", a-t-elle annoncé. Et d'avouer avoir été surprise de retomber enceinte : "Cette grossesse est trop différente de l'autre, elle est arrivée d'un coup, je m'en suis rendu compte quand j'étais à un mois, je n'étais pas du tout prête". La business woman est en tout cas aujourd'hui sur un petit nuage, d'autant que tout semble se dérouler à merveille. "C'est magique, je kiffe, je me sens bien, je sais à peu près à quoi m'attendre. C'est un bonheur, je n'arrive pas à réaliser", s'est-elle enthousiasmée.

Il faudra se montrer patient avant de savoir si Milann aura une petite soeur ou un petit frère. Peut-être même jusqu'à la naissance ! Et pour cause, Nabilla et Thomas Vergara ont décidé de ne pas connaître le sexe du bébé. "On ne sait pas parce qu'on ne veut pas le savoir mais on n'a pas de préférence. Les prénoms, on en a prévu deux, un pour une fille et un pour un garçon. On découvrira peut être à la naissance, on ne sait pas, c'est la surprise".