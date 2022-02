Nabilla Benattia enceinte : accusée de porter un faux ventre, elle brise le silence

Si de nombreux internautes ont une fois de plus félicité la maman de Milann (2 ans) et l'ont inondée de compliments, d'autres ont écrit que, selon eux, Nabilla Benattia n'était pas réellement enceinte. D'après les principaux intéressés, la belle brune de 30 ans a fait appel à une mère porteuse pour donner un petit frère ou une petite soeur à son fils. Elle porte donc un faux ventre pour faire croire à une grossesse. Des allégations auxquelles la femme de Thomas Vergara a rapidement répondu sur Snapchat, le 13 février.

"Pour les personnes qui disent que je fais appel à une mère porteuse, vous êtes vraiment des psychopathes. Je porterai mes enfants jusqu'au dernier si la santé me le permet. Et si je ne peux pas, je n'en ferai pas tout simplement", a tout d'abord écrit Nabilla en légende d'une photo sur laquelle elle apparaît en train de faire mine de réfléchir. Elle a ensuite pris la parole pour expliquer que certains commentaires l'ont bien fait rire. "Des gens qui disent : 'C'est un faux ventre.' Ils m'inventent des rumeurs comme si j'étais une star internationale. Normalement c'est sur Beyoncé qu'on dit ça ou des gens comme ça, mais pas moi. Vous êtes fous les gars, moi j'aime trop porter mes enfants. Je n'ai jamais pensé à faire ça. Je respecte les gens qui font ça, si ils veulent des enfants et qu'ils ne peuvent pas les porter à cause de problèmes de santé. Mais grâce à dieu, mes grossesses se passent plutôt bien", a-t-elle confié.

Nabilla a juste rappelé que lors de son accouchement pour Milann, elle a eu un petit souci qui a nécessité une césarienne d'urgence. Mais pour l'heure, elle ne sait pas encore si elle pourra donner naissance à son deuxième enfant par voie basse. Un bébé dont Thomas et elle ne connaissent pas le sexe. Ils préfèrent en effet le découvrir le jour de la naissance.

A la suite de sa première grossesse, Nabilla et Thomas ont déjà été au coeur d'une folle rumeur. Des internautes ont tenté de prouver que leur fils Milann était en réalité... une poupée. "Qu'est-ce que j'ai pu rire ! Vous êtes fous. Je suis sûre que cette fille, elle y croit. C'est des fous. J'espère que cette blague vous a fait rire. Nous, elle nous a pliés de rire. Il faut faire attention à ce qu'on lit sur internet. Les gens sont fous", avait réagi le brun de 35 ans.