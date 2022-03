Nabilla Benattia enceinte : le sexe de son bébé dévoilé malgré elle avec une tendre photo ?

Pour l'heure, Nabilla Benattia et Thomas Vergara n'ont toujours pas dévoilé le sexe de leur bébé. Eux-mêmes ne le savent pas encore car ils préfèrent garder la surprise. Les internautes ignorent donc si Milann (2 ans) aura bientôt un petit frère ou une petite soeur. Mais certains sont déjà persuadés de le savoir.

Si l'on en croit de nombreux commentaires, Nabilla Benattia attend un petit garçon. "Experte en écho, je suis sûre que c'est un garçon", "Un autre petit boy !", "C'est un p'tit boy, on le voit sur l'échographie", "Un autre petit garçon", peut-on notamment lire. Le temps dira s'ils ont raison.

Ce n'est en tout cas pas le seul bébé qui agrandira le clan Benattia. Dimanche 6 mars, Tarek et son épouse Camélia ont annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Pour ce faire, ils ont posté une belle photo en compagnie de leur fils Liaam (1 an), sur laquelle on peut voir le baby bump déjà bien arrondi de la future maman, ainsi qu'une échographie. Mais Nabilla, Thomas et eux sont en froid depuis des mois, pour une raison sur laquelle ils n'ont jamais voulu s'exprimer. Il n'est donc pas certain que les cousins grandissent ensemble.