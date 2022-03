Nabilla enceinte : Mise en garde de sa gynéco après sa prise de poids, "ça peut être compliqué par la suite"

Nabilla a dévoilé ce week-end qu'elle avait pris 16 kilos. Pour ce faire, elle a posté une photo de sa balance et a fait part d'un certain étonnement. Quelques jours plus tard, la voilà chez la gynécologue pour un rendez-vous de contrôle et cette dernière a visiblement mis un coup de pression à la star. La femme de Thomas Vergara a tout raconté sur son compte Snapchat, lundi 14 mars 2021.

"On était chez la gynécologue. On a fait une prise de sang, ça s'est bien passé. Elle m'a pesé et elle m'a dit que j'avais pris 15 kilos et qu'il fallait que je me calme un peu. Je lui ai dit que je mangeais pas de ouf, que je mangeais normal, je ne sais pas comment ça se fait", a-t-elle tout d'abord raconté. Puis, elle a tenté une explication à cette prise de poids jugée un peu trop importante : "Peut-être que c'est parce que je prends des fois deux desserts. Il faut juste que je fasse un peu plus attention car ça peut être compliqué par la suite. Je vais ralentir car j'écoute ce que le docteur me dit. Je prendrai peut-être un dessert au lieu de deux par semaine le soir." La maman de Milann (2 ans) estime aussi que sa prise de poids peut avoir un rapport avec sa morphologie. Elle explique : "Je pense que ça dépend aussi du poids qu'on faisait avant la grossesse. Moi je fais 1,75 mètre et je pesais 56 kilos donc c'est peut-être normal vu que mon poids d'avant était bas. J'ai peut-être besoin de plus de kilos, je n'en sais rien."

Visiblement très marquée par la mise en garde de son docteur, Nabilla a ensuite posté une photo d'un des plats qu'elle mange : poulet, pâtes et haricots verts (en quantité tout à fait raisonnable). Elle indique ensuite en commentaire : "Voilà le genre de choses que je mange, je ne comprends vraiment pas."

En tout cas, comme elle l'indique ensuite, "le bébé va bien" et il sera un "bébé de l'été" car il devrait naître au mois de juin. "Adieu les bikinis, je mettrai un une pièce", a-t-elle conclu sur ce sujet. Si son enfant pousse bien, la maman, elle, a des carences. Nabilla doit donc prendre des vitamines fer, magnesium et vitamine D.