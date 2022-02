"Je ne l'empêcherai jamais d'être qui il est" : Nabilla critiquée, son fils Milann (2 ans) se met du gloss

Son père lui dit que c'est pour les filles

Sur Snapchat, la belle brune est revenue sur cet incident : "Alors écoutez moi, mon fils c'est un homme libre donc si il veut toucher des pinceaux, s'il veut faire ce qu'il a envie, c'est pas grave. Le maquillage, son père lui dit que c'est pour les filles mais s'il a envie d'utiliser du maquillage avec moi il a le droit avec moi."

Choquée par les critiques à son égard qui l'accusent d'être une mauvaise maman, elle répond : "Moi je suis pour la liberté. Il fera ce qu'il veut plus tard, je ne jugerai jamais mon enfant quoi qu'il fasse comme choix. (...) Je ne l'empêcherai jamais d'être qui il est. Moi je suis pour les gens se sentent bien, qu'ils assument qui ils sont."

Je m'en fous !

Sincère, elle révèle que Thomas peut lui-aussi être parfois contre le fait que son fils joue avec du maquillage. Elle raconte : "Quand son père le voit avec un pinceau, ça lui plait pas trop, il lui fait une remarque mais moi je m'en fous."

Pour rappel, Nabilla est enceinte de son deuxième enfant. En vacances en Thaïlande, celle qui a récemment été soupçonnée de porter un faux ventre a dévoilé le 15 février le stade de sa grossesse : ""Aujourd'hui je suis officiellement à 24 semaines. Mon bébé a la taille d'une papaye". Nabilla Benattia en est donc à son sixième mois de grossesse et son accouchement est prévu pour mai. Concernant le sexe de l'enfant, Nabilla et Thomas Vergara souhaitent garder la surprise et ne pas le connaître avant sa naissance.