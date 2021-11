Nabilla éloignée de la télé-réalité : elle se confie sur "la seule personne" qu'elle apprécie dans ce milieu

Voilà maintenant plusieurs années que Nabilla Benattia a mis un terme à sa carrière dans la télé-réalité. Après avoir percé dans ce milieu, la jolie brune de 29 ans a préféré se consacrer à ses activités d'influenceuse, de femme d'affaires et surtout de maman. En effet, en 2019, sa vie a radicalement changé avec l'arrivée de son fils Milann. Depuis, elle a fait le ménage dans son entourage. "Je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce milieu (de la télé-réalité, ndlr). Je ne crache pas dans la soupe comme certains, mais j'ai évolué. J'ai des amis dans le cinéma, la mode, YouTube, la musique désormais...", a-t-elle confié lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Mais, installée à Dubaï, Nabilla est tout de même forcée de garder un lien avec certaines personnalités du petit écran. Dans cette ville des Emirats arabes-unis, elle fréquente notamment Manon Marsault et Julien Tanti comme ont pu le prouver certaines stories sur les réseaux sociaux mais surtout, Maeva Ghennam. Cette dernière est d'ailleurs la seule à avoir reçu la précieuse invitation à son mariage avec Thomas Vergara, célébré le 6 juillet dernier au château de Chantilly ."C'est la seule personne avec qui je suis amie de la bande des Marseillais. Je l'aime beaucoup. Elle était invitée à mon mariage, mais elle était en tournage à ce moment-là (pour Les Marseillais VS Le Reste du Monde, ndlr). C'est la seule que j'avais invitée. C'est la seule personne que j'apprécie dans ce milieu...", a déclaré Nabilla.

Quant à refaire de la télé-réalité, c'est un grand non pour la jeune femme. "Pour moi, c'est du passé. J'ai évolué, je suis devenue maman. À l'époque, j'avais 20 ans. J'étais avec une bande de jeunes de mon âge, dans une belle maison, on rigolait... Désormais, la belle maison, c'est la mienne. Je ne me vois pas refaire ce genre d'émissions. Ça ne m'intéresse plus aujourd'hui", a-t-elle annoncé.

Nabilla est en tout cas la star de son propre docu-réalité intitulé Nabilla sans filtre et attendu ce vendredi 26 novembre sur Amazon Prime Vidéo. A travers sept épisodes, il sera possible de découvrir entre autres les coulisses de son mariage de princesse, lequel a viré au cauchemar lorsqu'elle a découvert qu'elle s'était fait cambrioler.