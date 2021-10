Nabilla et son fils Milann : craquants dans la peau d'un couple mythique pour Halloween

Nabilla Benattia-Vergara a emmené son fils Milann, 2 ans, à une fête d'Halloween organisée par la crèche. Déguisée en Cléopâtre, la jeune maman a pris la pause avec son petit garçon, grimé en Jules César, un couple tellement mythique ! Des tenues qui ont fait l'unanimité auprès des fans de l'influenceuse. Sur Instagram, où elle a posté plusieurs clichés d'elle en compagnie de son fils, elle a eu droit à une pluie de compliments ! Via son compte Snapchat, la jeune maman a expliqué : "On est parti à la fête d'Halloween, c'est trop bien. Thomas n'a pas pu venir. J'ai emmené mon fils, il est en plein kiff !", a raconté la jolie brune, apparemment très contente de voir son fils s'amuser autant avec ses camarades.

Nabilla a mis le paquet niveau maquillage et a porté une perruque et une robe scintillante dorée. Si Thomas Vergara n'a pas pu être présent, c'est parce que ce dernier est malade, victime d'une intoxication alimentaire qui l'a contraint à être mis sous perfusion et au repos. De retour chez elle, Nabilla a donné des détails concernant cette petite fête.

"Milann attendait Halloween depuis très longtemps, il en parlait depuis trois semaines tous les soirs et il s'avère que sa crèche a organisé une immense fête ! Je n'ai pas pu tout filmer parce qu'il courait partout : j'ai dû enlever mes talons et lui courir après. Il y avait des spectacles, des stands où l'on devait faire des activités pour gagner des bonbons, pop corn, de la barbapapa... C'était super bien fait, on a adoré", a affirmé Nabilla.