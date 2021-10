"On ne sait pas comment s'est arrivé" : Thomas Vergara intoxiqué et sous perfusion

Nabilla a révélé que son mari Thomas Vergara est souffrant. Sur Snapchat, le 28 octobre, l'influenceuse de 29 ans a expliqué qu'elle a dû appeler le médecin pour venir ausculter son mari, qui avait une petite mine et ne semblait pas au top de sa forme. "Voilà on a un grand malade juste ici !", s'est-elle amusée. "Donc on a dû appeler le docteur et il se trouve que Thomas a fait une intoxication alimentaire", a déclaré la jeune maman de Milann, qui a fêté ses 2 ans récemment. Pris en charge par une infirmière qui s'est déplacée à domicile, Thomas Vergara est assis sur le canapé et dit, d'une petite voix, qu'il est également "déshydraté".

Son état de santé ne semble pas alarmer sa compagne, mais cette dernière a dit qu'elle ne comprenait pas comment son mari a pu être intoxiqué. "Je ne sais pas où il a chopé ça, on a des plats préparés tous les jours, on mange super bien... Donc je ne comprends pas mais apparemment c'est ça", a-t-elle lancé sans vouloir remettre en question le diagnostic du médecin.

"Mais il se peut qu'il ait touché à quelque chose et qu'il ait mangé ensuite alors qu'il est hypocondriaque ! Il se lave les mains toutes les deux secondes, il a 10 000 gels hydroalcooliques dans ses poches", a révélé Nabilla à ses abonnés. Avant de se moquer du père de son fils à nouveau : "Je lui ai dit : 'Prends des médicaments' et il m'a dit : 'Non je me soigne tout seul'". De son côté, Thomas Vergara a posté des photos de sa convalescence. Sous perfusion, il se repose tranquillement dans le salon.