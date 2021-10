Thomas Vergara tacle Sofiane Tadjine : l'ex de Nabilla réplique et évoque l'affaire du couteau

Si jusqu'ici Sofiane n'avait pas réagi, il a pris la décision de briser le silence le 20 octobre. "Malgré les millions, le même et accessoirement les points de suture [en référence à l'affaire du coup de couteau, NDLR], il est resté bloqué le paï. En vrai, on sait tous qu'elle kiffera toujours son morceau la copine. Un cadeau, c'est un cadeau. Tonton est généreux et restera à l'origine du bail quoi qu'on en dise #àjamaislespremiers Le droit au but", a-t-il écrit. Et il n'a pas manqué de mettre des émojis représentant un couteau, afin d'enfoncer encore plus le clou.

Sofiane a ensuite partagé une photo de son fils, Néo (4 ans, fruit de ses anciennes amours avec Nikki de Giuseppe Ristorante) pour dire que pendant que son père traînait "encore un peu ses vielles casseroles éclatées au sol", lui faisait déjà attention à l'environnement. Pour l'heure, Thomas n'a pas encore réagi.