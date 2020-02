Sofiane (les Anges), père célibataire : confidences sur sa rupture (EXCLU)

Le 28 juillet 2017, Sofiane Tadjine accueillait son premier enfant avec sa compagne Niki, un petit garçon prénommé Néo. Un bonheur bouleversant pour le chanteur et candidat de télé-réalité qui a vite revu ses priorités. Malheureusement, l'arrivée de son fils a fragilisé son couple avec la jolie brune. Résultat, ils sont aujourd'hui séparés. Au cours d'une interview pour Purepeople.com, Sofiane s'est exprimé sur cette rupture. "L'arrivée d'un bébé, c'est pas forcément facile dans la vie d'un couple. Il faut vraiment être très uni et très soudé et peut-être que si aujourd'hui on en est là, c'est peut-être qu'on ne l'était pas tant que ça", reconnaît-il.

Le but aujourd'hui pour Sofiane et Niki est de continuer d'élever leur enfant dans l'amour en tentant de maintenir de bonnes relations. "Le principal c'est qu'on a fait un très très beau bébé et qu'il est heureux. Là, il est avec sa maman. En tout cas, moi ça me donne une motivation pour réussir dans ma vie un peu plus. Avant j'étais quelqu'un de très égoïste, je le suis un petit peu moins." Célibataire ou en couple, Sofiane n'a de toute façon d'yeux que pour Néo, aujourd'hui âgé de deux ans et demi. "La vie de papa, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse t'offrir. C'est quelque chose d'exceptionnel. Te réveiller le matin, ton fils te regarde changer la couche, le sourire d'un enfant, son odeur... C'est ce qui m'a beaucoup manqué, ça m'a beaucoup pesé dans cette aventure, le manque de mon fils", nous explique-t-il.

Car oui, pour les besoins du tournage des Anges 12 à Hong Kong, l'ex de Nabilla a été contraint de s'éloigner de ses proches, et donc de son bébé. Mais de retour en France, il s'est empressé de le rejoindre. Et d'après ses récentes photos sur Instagram, les retrouvailles ont été très câlines.

