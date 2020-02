Sofiane (Les Anges), ex de Nabilla : "Elle ne me dira jamais merci..." (EXCLU)

Huit ans ont passé depuis la sortie du morceau Dingue de toi, Nabi-Nabilla. A l'époque, l'interprète et auteur de cette chanson, Sofiane, tombe sous le charme de Nabilla sur le tournage des Anges de la télé-réalité 4. Leur idylle prend fin au bout d'un an mais le tube, lui, perdure et devient même incontournable. Si la jolie brune a depuis arrêté la télé-réalité pour se consacrer à ses activités d'influenceuse, le tout en fondant une famille avec Thomas Vergara, Sofiane, lui, est de retour sur le petit écran. En effet, il est attendu au casting des Anges 12, actuellement en diffusion.

Purepeople.com l'a rencontré, l'occasion pour lui d'expliquer les raisons de ce come-back surprise. "J'ai mis du temps à accepter le buzz que j'avais fait à l'époque avec Nabilla, le morceau etc... En tant qu'artiste c'est vrai que ça m'a plutôt desservi. Ça a marché mais en tant qu'artiste ça m'a blessé. Je n'étais pas que ça, je chantais avant [ il a participé à la Star Academy en 2004, promotion de Grégory Lemarchal, NDLR]. Donc j'avais quelque chose à prouver", nous confie-t-il.

A Hong Kong, il a donc décidé de reprendre sa carrière en main et de travailler sur un nouveau projet musical. Néanmoins, Sofiane assure ne pas regretter l'engouement autour de son premier titre, qu'il fut positif ou négatif. "J'assume complètement ! Aujourd'hui les gens en rigolent mais il y a sept, huit ans, tout le monde dansait dessus. Ça m'a permis de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Je pense que quelque part elle [Nabilla, NDLR] peut me dire merci aussi, même si elle ne le dira jamais."

En effet, pas sûr que la jolie brune prenne le temps de recontacter son ex, elle qui croule sous les projets. Qu'à cela ne tienne, le beau brun n'a aucune rancoeur envers elle, bien au contraire. "Elle est devenue maman, je lui souhaite qu'elle soit heureuse, qu'elle soit bien. Je pense qu'ils [Nabilla et Thomas, NDLR] sont bien ensemble. Je fais ma vie, elle fait sa vie et puis que le bonheur règne", conclut-il le sourire aux lèvres.