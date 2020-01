Thomas Vergara : Cette petite habitude de Nabilla qu'il ne supporte plus

Depuis le mois d'octobre dernier, Nabilla et Thomas Vergara sont les heureux parents d'un petit garçon prénommé Milann. Sur un petit nuage, le couple savoure chaque instant passé avec le bambin. Enfin presque. En effet, à en croire les récents dires de Thomas, il y a une petite habitude qu'a prise sa chérie qui a le don de l'énerver. C'est ce qu'il a expliqué sur Snapchat mercredi 22 janvier.

"Quand on devient parents, on découvre de nouvelles choses. S'il vous plaît ne le faites pas, il n'y a rien de pire et rien qui énerve plus un homme", débute-t-il avant de lâcher le morceau : "Quand la maman parle à son enfant et fait passer des messages à son mari par son enfant." L'ancien candidat de Secret Story précise ensuite sa pensée à l'aide d'exemples et en tentant d'imiter une Nabilla mielleuse. "Papa, il t'a pas essuyé la bouche, hein" ou encore "Bon allez viens, maman elle va te laver parce que papa, il t'a pas lavé". Des petites remarques dont Thomas se passerait volontiers. "Le pire, c'est quand vous êtes dans la même pièce. Oh, parle-moi en direct au lieu de parler au bébé. C'est le pire des trucs quand on fait passer des messages par le biais des enfants, c'est trop grave. Ma femme, c'est sa spécialité, ça rend fou. Et le petit, il ne sait même pas de quoi tu parles", conclut-il face à son épouse hilare.

La jolie brune de 27 ans s'est donc emparée de son téléphone pour se défendre de ces accusations. Et selon elle, c'est Thomas qui tient le mauvais rôle. "Mon mari est en train de s'enflammer, il raconte des conneries alors que lui il dit tout le temps que je ne sais pas mettre des couches devant notre fils. Il me l'a fait une dizaine de fois et j'ai fini par péter un câble." Quoi qu'il en soit, ils se retrouvent sur une chose : l'amour qu'ils portent à leur fils. Les tourtereaux envisagent même d'avoir un deuxième enfant d'ici à un ou deux ans.