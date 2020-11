Nabilla : Sublime Fée Clochette dans les rues de Miami, Milann mini Peter Pan hilare

Le soir venu, Thomas et Nabilla ont passé une soirée en amoureux dans le restaurant Kiki de Miami. Un moment d'intimité pour le couple arrivé en Floride le 27 octobre dernier. Nostalgiques, ils ont pu retourner dans la villa où avait été tournée l'émission Les Anges de la télé-réalité, lieu de leur rencontre en 2013. Émue, Nabilla avait confié sur Instagram : "On y retourne avec notre fils donc c'est encore plus symbolique. On retourne dans la villa où tout a commencé pour nous. J'avais 20 ans, en janvier ça fera huit ans et donc huit ans qu'on est ensemble. Du coup la première chose qu'on a fait dans l'avion c'est se dire qu'il fallait trouver la villa. Et là, il y a une personne qui m'a envoyé l'adresse". Un séjour définitivement magique pour les amoureux.