Nabilla sortie de l'hôpital : "Avec Thomas, on s'est un peu embrouillés..."

Opérée le 28 juillet 2020 à Los Angeles pour changer ses prothèses mammaires, Nabilla a enfin pu rentrer chez elle. Hospitalisée pendant quelques jours suite à son intervention chirurgicale, la maman de Milann confie à ses abonnés que son séjour à la clinique n'a pas été facile pour son époux Thomas Vergara. Sur Snapchat, elle révèle même que son mari a préféré quitter l'établissement en plein milieu de la nuit. Amusée, elle raconte : "Thomas n'en pouvait plus. (...) Il est hyper grand et il faisait que bouger le lit et on s'est un peu embrouillés par rapport à ça parce que moi forcément j'ai hyper mal et lui le pauvre il faisait pas exprès mais à chaque fois il faisait bouger le lit pendant la nuit et moi j'étais sous médicaments donc j'étais dans les vapes. Et c'est pour ça qu'il est parti pendant la nuit..."

J'en pouvais plus...

Juste à côté d'elle, Thomas explique : "Je suis parti parce que son lit était collé au mien mais moi j'avais un mini-lit et moi en fait vous pouvez pas le voir par les téléphones mais je suis hyper grand. (...) Là, le problème c'est que la chambre était faite pour deux personnes ok, mais moi je rentrais pas dans le cadre du lit et je la dérangeais plus qu'autre chose. J'ai même cassé un petit coffre autour du lit." "Ça m'a trop soûlée pendant la nuit je regarde et je vois le coffre cassé. J'ai dit : "Non mais franchement t'es relou"", réplique alors Nabilla.

"J'en pouvais plus... En fait le fait de rester 24 heures ça va, 48 heures ça commence à faire long, mais 72 heures...", souffle Thomas, bien content que sa femme soit désormais rentrée à la maison. Bien installée dans une sublime propriété située en Californie - en attendant que les travaux de leur maison à Dubaï soit terminés -, Nabilla semble également soulagée d'être enfin rentrée auprès des siens et de son tendre fils Milann. "Bon en tout cas, je suis rentrée chez moi, je suis trop contente, je suis trop bien ici. Tout le monde s'occupe de moi." Un peu inquiet, Thomas a également expliqué qu'il devrait changer les drains de sa femme jusqu'à son prochain rendez-vous médical, prévu dans sept jours. Alors Thomas, futur docteur Mamour ?