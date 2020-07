Nabilla opérée de la poitrine : inquiétude du médecin et petit changement

L'opération de Nabilla Benattia est enfin passée. Actuellement à Los Angeles, l'épouse de Thomas Vergara est passée au bloc mardi 28 juillet afin de changer ses prothèses mammaires. Et ce mercredi 29 juillet, elle a donné de ses nouvelles sur Snapchat.

C'est tout d'abord son mari qui a pris la parole pour faire savoir que la maman de Milann (9 mois) venait de se faire opérer et qu'elle était sous perfusion. La belle brune de 28 ans a ensuite révélé comment elle se sentait : "Ça s'est bien passé... Le médecin m'a dit que c'était top. Il m'a tout changé, il m'a mis des drains pour tout nettoyer. J'ai vraiment très mal. Après, il m'a dit que je ne pouvais rien porter pendant un mois et demi." La jeune femme, qui craignait justement de ne pas pouvoir porter son fils pendant un moment était donc déçue et en colère. Fort heureusement, elle est bien entourée, Milann ne manquera donc de rien.

Peu de temps après ces déclarations, Nabilla a une fois de plus pris la parole sur Snapchat. "Un peu shootée", elle a demandé à ses fans de ne pas lui en tenir rigueur si elle racontait n'importe quoi. Après avoir remercié toutes les personnes qui lui avaient envoyé un message de soutien avant son opération, l'ancienne star de télé-réalité a confié : "J'ai hâte de voir le résultat. On m'a dit que c'était à la limite de devenir dangereux, donc je suis vraiment contente d'être venue. J'ai aussi demandé à ce qu'il resserre ma poitrine parce qu'avec le temps, j'ai l'impression que mes seins étaient un peu écartés et je ne trouvais pas ça très joli. Je vous montrerai le résultat. Comme je vous ai dit au niveau de la taille, je n'ai rien changé. Ils seront un peu plus gros au début parce que c'est gonflé." Elle a ensuite expliqué qu'elle allait se reposer un peu, avant d'accueillir son fils à qui elle manquait beaucoup.

C'est le 24 juin dernier que Nabilla Benattia a révélé qu'elle allait de nouveau se faire opérer de la poitrine, car l'une de ses prothèses était défectueuse. "Je dois aussi y aller pour subir une opération. Après l'accouchement de Milann, j'ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l'une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça", avait-elle raconté.