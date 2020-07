Nabilla opérée de la poitrine et au plus mal : son mari Thomas aux petits soins

S'offrir une nouvelle poitrine il y a dix ans ne semble plus être une aussi bonne idée aujourd'hui. En effet, après la naissance de son fils Milann, Nabilla a vu ses prothèses mammaires s'abîmer, à tel point qu'elle a été contrainte de planifier une nouvelle opération en urgence. "C'est une raison médicale. Il n'y a rien qui va changer dans ma poitrine, ça va juste être un peu gonflé au début, mais après ça dégonfle", expliquait-elle avant de passer sur le billard. C'est donc à Los Angeles qu'elle s'est envolée pour ce faire et, si elle n'avait que très peu d'appréhensions au départ, la jeune femme de 28 ans est aujourd'hui dans un très mauvais état.

En effet, mardi 28 juillet 2020, Nabilla a enfin subi son opération, qui s'est bien passée, mais qui se révèle finalement très douloureuse. Sur Snapchat, le lendemain, elle a donné de ses nouvelles. Très affaiblie et visiblement abattue, elle se confie : "Je suis KO, j'ai trop mal... Je suis complètement dans les vapes, il est 5h du matin... j'ai trop trop mal."

Nabilla incapable de se lever

Reconnaissant être complètement "shootée" par les médicaments qu'elle prend, Nabilla ne peut plus s'occuper de rien toute seule, même de la tâche la plus simple : aller aux toilettes. C'est donc son mari Thomas Vergara qui est chargé de l'épauler, ce qui est visiblement très fatigant pour lui. "Il faut que j'aille faire pipi, mais Thomas dort, il faut que je le réveille... En plus, il est rentré il n'y a pas longtemps, il était avec notre fils. Et j'ai la bouche qui est gonflée je ne sais pas pourquoi, je suis au bout...", se désole-t-elle avant de réveiller sa moitié, sereinement endormie près d'elle dans sa chambre d'hôpital de luxe. "J'ai trop mal, bébé, je te jure, je suis en train de douiller, te rendors pas...", le supplie-t-elle. "Je le réveille toutes les heures, il en peut plus, je bois je sais pas combien de bouteilles", raconte-t-elle amusée. Mais Nabilla perd ensuite vite son sourire lorsqu'il s'agit de se lever de son lit. Au bord des larmes, elle répète à plusieurs reprises qu'elle a "trop mal".

Elle mettra un peu de temps à retrouver la forme puisque, selon son médecin, elle ne pourra "rien porter pendant un mois et demi". Une grosse déception pour la jolie brune qui craignait justement de ne plus pouvoir s'occuper correctement de son bébé. Heureusement, elle a tout prévu et s'est bien entourée pour qu'il ne manque de rien. Sans oublier Thomas, son soutien de taille.