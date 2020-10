Nabilla et Thomas dépassés par leur fils Milann : "C'est dur à gérer, on ne sait pas quoi faire"

Le 11 octobre, Nabilla et son mari Thomas Vergara célébraient le tout premier anniversaire de leur fils Milann. Celui-ci avait lieu au même moment où l'enfant changeait complètement d'attitude. C'est ce qu'on apprend mercredi 21 octobre 2020. Sur Snapchat, la jeune maman de 28 ans a profité d'un moment de calme pour s'intéresser à une question qui la tracassait depuis des jours avec son mari. "On est sur l'ordi et on regarde si c'est normal si mon fils touche à tout, bouge partout... Il est turbulent en ce moment", explique-t-elle face à l'objectif.

Et de préciser : "En fait, depuis quelques semaines notre fils a complètement changé, c'est vraiment une boule d'énergie, c'est un peu compliqué. Il n'arrête pas du matin au soir, il est un peu rebelle, quand on lui dit non, il se met à hurler..." Autant de choses qui font penser aux ex-candidats de télé-réalité que Milann est hyperactif ! Rien de bien grave mais cela reste une situation qu'ils appréhendent malgré tout tant ils ont du mal à le canaliser. "On ne se fait pas du tout de soucis pour lui mais ça va faire trois semaines qu'il est beaucoup plus actif, il a développé plein de nouvelles choses, il ne veut jamais s'assoir quand on lui lit une histoire, ça dure trois secondes et après il se lève et il jette le livre... Après il est hyper joyeux et hyper souriant, c'est un amour, mais le plus dur c'est de ne pas céder à ses caprices. On ne veut pas le voir pleurer donc on se demande ce qu'on doit faire. C'est un peu compliqué on est un peu perdu", confie Nabilla.

Cet âge là c'est incroyable !

C'est donc sur Internet que le couple tente d'en apprendre davantage sur l'hyperactivité. "Carrément on est sur un forum en train de lire la définition d'un enfant hyperactif et chaque point correspond à notre fils, s'amuse Thomas Vergara. Il est monté sur un ressort, il ne s'arrête jamais depuis qu'il sait se servir de ses deux jambes, il ne veut plus s'assoir ni s'allonger donc voilà notre fils est hyperactif et c'est dur à gérer". Car oui, en plus d'être une véritable pile électrique, Milann s'amuse à casser les affaires de papa et maman et pas les moins chères. "Il a cassé mon iPad la semaine dernière ! Il veut tout le temps avoir des trucs de fou dans les mains", révèle Thomas.

Qu'à cela ne tienne, les amoureux continuent de s'épanouir chaque jour un peu plus devant leur enfant qui grandit et pour eux, il s'agit plutôt d'un mal pour un bien. "Au moins tu ne t'ennuies pas", relativise Nabilla pour conclure.