Manon Marsault validée par Nabilla : soirée VIP à Dubaï avec Maître Gims

Voilà plusieurs semaines maintenant que Manon Marsault et Julien Tanti ont quitté leur ville de coeur, Marseille, pour s'installer à Dubaï. Le couple a rejoint la longue liste des stars de télé-réalité qui ont craqué pour l'ultramoderne destination des Emirats arabes unis, qui compte notamment leurs amis Jessica Thivenin et Thibault Garcia.

Force est de constater que le couple s'est très bien acclimaté à son nouvel environnement, se faisant même de célèbres amis. Vendredi 28 août 2020, alors que Manon Marsault fêtait sa baby-shower, elle qui est enceinte de son deuxième enfant, elle a convié Tarek Benattia qui n'est autre que le petit frère de Nabilla. Le jeune homme est venu accompagné de sa femme Camélia, elle aussi enceinte. Sur les réseaux sociaux, tout ce beau monde apparaît très complice : "Ça me fait plaisir parce qu'il y avait aussi bien des gens qu'on connaît depuis un petit moment que des gens qu'on connaît depuis pas très longtemps, quelques mois. Mon petit entourage de Dubaï c'est vraiment des gens très sympathiques, je suis très contente qu'on se sente déjà bien entourés, c'est important", a confié Manon sur Snapchat une fois la baby-shower terminée.

Mais la journée fut loin de toucher à sa fin puisque, en plus de célébrer l'arrivée prochaine de leur fille Angelina, Julien et Manon étaient invités à fêter l'anniversaire de Thomas Vergara le soir-même. Pour ses 33 ans, le papa de Milann avait organisé une soirée dans un restaurant, en compagnie de sa femme bien sûr, mais aussi de Maître Gims et Demdem, avec qui ils semblent être devenus inséparables. Le rappeur a même fait le buzz récemment en se moquant de la manière de danser originale de Nabilla.

Sur leurs réseaux sociaux, ils ont tous partagé des photos et vidéos de cette soirée. Nabilla a même confirmé avoir complètement validé l'arrivée de Manon Marsault et Julien Tanti dans son cercle d'amis. "On les aime", a-t-elle commenté sur des images des Marseillais. Nul doute qu'ils continueront tous de régaler leurs fans de témoignages d'amitié dans les jours à venir !